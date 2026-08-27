قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن سقوط 267 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا
مقتنيات سيدنا النبي محمد.. 6 خيول وبغلتان وحمار وأشهر سيوفه
استمرار التراجع في أسعار الذهب.. وعيار 24 مفاجأة
انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم رغم إجازة المولد النبوي|ماذا يمتحن الطلاب؟
علي جمعة: معرفة حقيقة النبي تزداد بالحب والصدق.. وفضله لا تحده الكلمات
فضل زيارة المسجد النبوي.. قصة رحلة إيمانية بدأت منذ عهد الصحابة
مواعيد مباريات اليوم الخميس 27-8-2026 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي يواجه فوضى السوشيال ميديا ويحذر المطورين العقاريين: «سأكون حادا ولن نغفل حقوق المواطنين»
موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين
استدعاء 84639 سيارة تويوتا كامري | تفاصيل
انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«لا زيادات غير معتادة للنزلات المعوية».. الصحة تطمئن المصريين وتكشف خطة مواجهة السالمونيلا

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة تتعامل بشكل استباقي مع المخاوف المرتبطة بانتشار بكتيريا السالمونيلا، من خلال منظومة مستدامة للرصد والإنذار المبكر، تتابع التطورات الصحية داخل مصر وخارجها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

وقال عبدالغفار إن ظهور تفشٍ لمرض معين في إحدى الدول لا يعني بالضرورة انتشاره داخل مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استباق المخاطر الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال أي مشكلات وبائية إلى البلاد.

وأوضح أن الأمراض البكتيرية، ومن بينها السالمونيلا، قد تنتشر نتيجة تناول أغذية تعرضت للتلوث، مؤكدًا أن الوزارة تتحرك على أكثر من محور، سواء من خلال متابعة الوضع الصحي، أو التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء ووزارتي التجارة والصناعة والتجارة الخارجية، فضلًا عن التنسيق مع الدول والجهات المعنية بسلاسل الإمداد والرقابة على الأغذية والوضع الصحي.

كما طمأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المواطنين، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا أي زيادات غير معتادة في حالات النزلات المعوية أو الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

وأضاف أن الوزارة لا تكتفي برصد أعداد الحالات، وإنما تقوم بتحليل الأنماط الوبائية حتى في حال ظهور إصابات ضمن المعدلات الطبيعية، للتأكد من عدم وجود رابط وبائي بينها، من خلال دراسة ما إذا كانت الحالات قد ظهرت في المكان نفسه، أو تناول أصحابها الأغذية ذاتها، أو تعرضوا لمصدر مشترك للعدوى.

وأشار إلى أن فرق الترصد الوبائي تدرس توقيت ظهور الأعراض ومدى ارتباط الحالات ببعضها، فضلًا عن البحث عن حالات أخرى محتملة لم يتم الإبلاغ عنها، مؤكدًا أن جمع وتحليل هذه المعلومات يمثل جزءًا أساسيًا من سياسة وزارة الصحة والقطاع الوقائي للتعامل مع الأمراض المعدية.

وأوضح عبدالغفار أن انتقال السالمونيلا يحدث غالبًا من خلال تناول طعام أو شراب ملوث بالبكتيريا، كما يمكن أن تنتقل العدوى نتيجة التعامل غير الآمن مع فضلات شخص مصاب، خاصة في حال استخدام دورة المياه دون غسل اليدين أو تطهير الأسطح بشكل مناسب.

وأكد أن الحديث يدور عن السالمونيلا المعتادة التي تصيب الإنسان، مشيرًا إلى أن رفع درجة الاستعداد والترصد الوبائي جاء نتيجة زيادة معدلات انتشارها في بعض الدول الخارجية.

وأشار إلى أن الإصابة في أغلب الحالات تكون محدودة وتتحسن مع الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، مع التأكيد على وجود فئات أكثر عرضة للمضاعفات، وهو ما يستدعي مزيدًا من الحذر والمتابعة الطبية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية، وفي مقدمتها: غسل اليدين بالماء والصابون قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد الأكل واستخدام الحمام، وكذلك بعد التعامل مع الحيوانات، وعدم استخدام الأدوات أو الأسطح نفسها التي لامست الطعام النيء مع الطعام الجاهز للأكل، إلا بعد تنظيفها وتطهيرها جيدًا، بجانب عدم إعادة الطعام المطهو إلى الأطباق أو الأسطح التي لامست الطعام النيء قبل تنظيفها بشكل مناسب.

ونصح عبدالغفار، بضرورة التوجه إلى الطبيب عند الشعور بأعراض مرضية، خاصة في حال الإصابة بإسهال شديد أو مستمر، أو ظهور علامات الجفاف، أو ارتفاع شديد ومستمر في درجة الحرارة، أو وجود دم في البراز، أو القيء المتكرر، أو حدوث تدهور في الحالة الصحية العامة.

كما شدد على ضرورة سرعة الحصول على الرعاية الطبية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات.

وزارة الصحة السالمونيلا منظومة مستدامة الدكتور خالد عبدالغفار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

تنسيق الجامعات 2026

التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

النائب محمد أبو العينين وإلهام أبو الفتح وأحمد موسى

أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين
طريقة عمل الملبن الأحمر بالمكسرات الملفوف بقمر الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد