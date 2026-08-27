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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة طنطا يعلن بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد من الأحد القادم

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن بدء إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للالتحاق بكليات الجامعة والمعهد الفني للتمريض للعام الجامعي 2027/2026، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس المقبل وحتى يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، وذلك بمبنى كلية علوم الرياضة مبنى تعليمي 2 بمجمع كليات الجامعة بسبرباي من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً.

 

توجيهات جامعة طنطا 

أكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا ترحب بأبنائها الطلاب الجدد، موضحًا حرص الجامعة على توفير جميع التسهيلات وتجهيز مقار اللجان الطبية بأعلى مستوى من التنظيم لضمان إنهاء إجراءات الكشف الطبي بكل سهولة ويسر، ودون أي تكدس، حرصاً على سلامة وراحة الطلاب منذ لحظتهم الأولى داخل الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة لا تهتم فقط بالجانب الأكاديمي، بل تضع صحة وسلامة الطلاب في مقدمة أولوياتها، لتبدأ رحلتهم الجامعية في بيئة صحية وآمنة تدعم طموحاتكم وإبداعاتكم.

 

معايير الكشف الطبي 

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ضرورة استلام كل طالب وطالبة استمارة الكشف الطبي من مقر الكلية قبل موعد بدء الكشف الطبي، موضحا أنه تم تخصيص أيام محددة لكل كلية مقسمة على حسب البنين والبنات لإجراء الكشف الطبي وعلى الطلاب الذين لم يحصلوا على استمارة الكشف الطبي من مقار كلياتهم إحضار صورة شخصية وبطاقة الترشيح عند التوجه لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي كشف الطبي جامعة طنطا

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