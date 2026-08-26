أبو العينين يمنح إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى حتى اكتمال تعافيه

منح النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات ومواقع صدى البلد إجازة إجبارية للإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج على مسئوليتي عبر شاشة قناة صدى البلد، وذلك حتى انقضاء فترة النقاهة عقب تماثله للشفاء وذلك لعودته سالمًا معافى إلى محبيه من خلال شاشة صدى البلد قريبًا.

وكان الإعلامي أحمد موسى قد أعلن تعافيه ومغادرته مستشفى كليوباترا بالتجمع، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أنه أصبح بحالة جيدة، وموجهًا الشكر إلى كل من حرص على الاطمئنان عليه ودعمه خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وقال أحمد موسى: «بفضل الله تعالى وكرمه ورضاه، تعافيت وغادرت مستشفى كليوباترا في التجمع منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أني بخير، الحمد لله رب العالمين».

وحرص الإعلامي أحمد موسى على توجيه رسالة شكر إلى كل من زاره في المستشفى، أو تواصل معه هاتفيًا، أو أرسل إليه رسالة للاطمئنان على حالته الصحية، معبرًا عن امتنانه لكل من سانده خلال فترة مرضه.

كما وجه أحمد موسى الشكر إلى الأطباء وهيئة التمريض والعاملين في مختلف أقسام مستشفى كليوباترا، مشيدًا بمستوى الرعاية الطبية التي تلقاها خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وقال: «كل الشكر للسادة الأطباء والتمريض والعاملين بكل أقسام مستشفى كليوباترا، التي تقدم رعاية ممتازة لجميع المرضى تضاهي أفضل مستشفيات العالم».

واختتم أحمد موسى رسالته بتوجيه شكر خاص إلى كل من حرص على دعمه ومساندته، سواء من خلال كلمات أو مقالات أو منشورات أو تغريدات أو مقاطع فيديو، مؤكدًا تقديره لمحبة ودعم متابعيه ومحبيه في مصر ومختلف الدول العربية.

وأضاف: «أكرر شكري وامتناني لكل المحبين والمدافعين عني في مصر وكل البلاد العربية.. تظل كلمات محبتكم وثيقة أفتخر بها».