قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال على الحدود مع الصين إلى 157 قتيلا
كواليس مثيرة في واقعة السرقة الهوليودية لحمولة سيارة نقل على الطريق السريع
طعنته في قلبه.. سيدة تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه بالسلام
التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. عبر هذا الرابط
ربنا ينصره ويثبت أقدامه.. آمال إسماعيل تعرب عن سعادتها بعد تكريم الرئيس السيسي
الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة زد في الدوري
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد النبوي مناسبة لاستحضار سيرة الرسول والاقتداء بأخلاقه
يكلف 478 ألف دولار في السنة.. أمريكا تعتمد أول علاج لسرطان البنكرياس المتقدم
مساعد الرئيس الإيراني: الحصار البحري يعرقل استيراد البنزين
محمد رمضان ودبل زوكش وساكي يطرحون أغنية باكو غدًا
الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن وخزانات وقود للقوات الأوكرانية في ميناء إزمايل
وزارة النقل تستعرض خطة تطوير الطرق والكباري للتحول لمركز إقليمي للوجيستيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع إسرائيلي: حزب نتنياهو يواصل التراجع وائتلافه الحالي بعيد تماما عن إمكانية تشكيل الحكومة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

 أظهر استطلاع رأي جديد أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية ونشرته مساء الأربعاء أن حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت يتصدر نتائج الانتخابات إذا أجريت الآن وسيحصل على 24 مقعدًا في الكنيست، وسيواصل حزب حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو التراجع ليحل في المركز الثاني بـ 19 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر بعد يوم واحد من الإعلان عن قائمة حزب "شعب إسرائيل" (عميحا يسرائيل) بزعامة البريجادير جنرال احتياط أوفر فينتر، أن الحزب الجديد لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وحصل تحالف (معًا) بزعامة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد على 13 مقعدًا، فيما حصل حزب (الديمقراطيون) بزعامة يائير جولان على 11 مقعدًا، والقائمة المشتركة التي تضم أحزاب (الجبهة) و(العربية للتغيير) و«التجمع» على 10 مقاعد.

وتوقع الاستطلاع حصول حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيجدور ليبرمان على 9 مقاعد، فيما حصل كل من حزب (شاس) الحريدي، و(يهودية التوراة) الحريدي، وحزب (العظمة اليهودية) على 8 مقاعد.

وجاء حزب (الصهيونية الدينية) والقائمة العربية الموحدة (رعام) في ذيل النتائج بحصول كل منهما على 5 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب فينتر لم يتمكن حتى الآن من تحويل الإعلان عن قائمته الانتخابية الجديدة إلى تأييد كاف لتجاوز نسبة الحسم.

وعلى مستوى الكتل السياسية، توقع الاستطلاع حصول أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على 48 مقعدًا، مقابل 57 مقعدًا لأحزاب تيار يسار الوسط، بينما ستحصل الأحزاب العربية على المقاعد الـ15 المتبقية.

استطلاع رأي الكنيست الليكود نتنياهو بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

الرئيس السيسي

أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

إمام عاشور

أول هدايا تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي بـ 15 مليون جنيه | خاص

امام والطيب

انتوا الاثنين شبه بعض.. رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد تمديد عقد إمام عاشور

امام عاشور

الأهلي حسمها سريعًا.. شوبير يكشف مفاجأة الساعات الأخيرة في تجديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

بإطلالة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها
أنغام تخطف الانظار بجمالها فى اخر ظهور لها

أسعار هيونداي ماتريكس موديل 2010 المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

احذر.. الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف
الإكثار من تناول حلوى المولد النبوي الشريف

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد