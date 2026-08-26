استطلاع إسرائيلي: حزب نتنياهو يواصل التراجع وائتلافه الحالي بعيد تماما عن إمكانية تشكيل الحكومة

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته القناة الـ13 الإسرائيلية ونشرته مساء الأربعاء أن حزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق جادي آيزنكوت يتصدر نتائج الانتخابات إذا أجريت الآن وسيحصل على 24 مقعدًا في الكنيست، وسيواصل حزب حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو التراجع ليحل في المركز الثاني بـ 19 مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشر بعد يوم واحد من الإعلان عن قائمة حزب "شعب إسرائيل" (عميحا يسرائيل) بزعامة البريجادير جنرال احتياط أوفر فينتر، أن الحزب الجديد لن يتمكن من تجاوز نسبة الحسم اللازمة لدخول الكنيست.

وحصل تحالف (معًا) بزعامة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد على 13 مقعدًا، فيما حصل حزب (الديمقراطيون) بزعامة يائير جولان على 11 مقعدًا، والقائمة المشتركة التي تضم أحزاب (الجبهة) و(العربية للتغيير) و«التجمع» على 10 مقاعد.

وتوقع الاستطلاع حصول حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة أفيجدور ليبرمان على 9 مقاعد، فيما حصل كل من حزب (شاس) الحريدي، و(يهودية التوراة) الحريدي، وحزب (العظمة اليهودية) على 8 مقاعد.

وجاء حزب (الصهيونية الدينية) والقائمة العربية الموحدة (رعام) في ذيل النتائج بحصول كل منهما على 5 مقاعد.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب فينتر لم يتمكن حتى الآن من تحويل الإعلان عن قائمته الانتخابية الجديدة إلى تأييد كاف لتجاوز نسبة الحسم.

وعلى مستوى الكتل السياسية، توقع الاستطلاع حصول أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي على 48 مقعدًا، مقابل 57 مقعدًا لأحزاب تيار يسار الوسط، بينما ستحصل الأحزاب العربية على المقاعد الـ15 المتبقية.