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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريا.. تفاصيل شقق الإيجار التمليكي وموعد الحجز

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تفاصيل جديدة كشفتها مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول طرح شقق الايجار 2026.

حيث تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، في خطوة تستهدف إتاحة بديل سكني للشباب والفئات منخفضة الدخل الذين لا يستطيعون تحمل أعباء التملك أو توفير مقدم الوحدة، بالإضافة إلى 5 ألاف وحدة تابعه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شقق الإيجار 2026

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد، موضحة أن الوحدات موزعة بواقع نحو 3300 وحدة في المدن الجديدة و8500 وحدة في عدد من المحافظات. 

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

وتختلف القيمة الإيجارية حسب موقع الوحدة ودخل المستفيد وفقا لتصريحات مي عبد الحميد ، حيث يبدأ الإيجار في المحافظات من نحو 1500 جنيه شهريًا، بينما يبدأ في المدن الجديدة من نحو 2000 جنيه شهريًا، مع ارتباط القيمة الإيجارية بدخل المستفيد وفقًا للضوابط التي ستحددها كراسة الشروط. 

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المستفيد سيسدد تأمينًا على الوحدة يعادل نحو شهرين من القيمة الإيجارية.

كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية

وأوضحت مي عبد الحميد أن الإعلان عن الطرح مقرر في بداية سبتمبر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط والتفاصيل الخاصة بالحجز والاستفادة من الوحدات عبر منصة مصر الرقمية بعدها بـ 15 يوما.

وأكدت أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي في إطار توجه يستهدف توفير وحدات سكنية لشباب الذين ليس لديهم القدرة على التملك مع الاستفادة من الوحدات الجاهزة المتاحة في عدد من المدن والمحافظات.

 

أكتوبر الجديدة ضمن الطرح

ويشمل الطرح عددًا من المدن الجديدة، من بينها مدينة أكتوبر الجديدة، التي تتضمن نحو 300 وحدة ضمن الوحدات المطروحة، بمساحات 75 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن. 

وأوضحت مي عبد الحميد أن اختيار المدن والمحافظات جاء في ضوء توافر وحدات جاهزة يمكن طرحها بنظام الإيجار، بما يتيح الاستفادة منها بصورة أسرع وتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات المستهدفة.

شروط الحصول على شقق الإيجار 

ويستهدف البرنامج بصورة أساسية الشباب وحديثي الزواج حتى سن 35 عامًا من منخفضي الدخل.

يشترط الإقامة أو العمل في المحافظة أو المدينة محل الطرح.

 عدم سبق الاستفادة من وحدات الإسكان المدعوم.

 عدم امتلاك وحدة سكنية

يتيح البرنامج إمكانية التحول من الإيجار إلى التملك مستقبلًا بالنسبة للمستفيدين المنتظمين في سداد القيمة الإيجارية.

هذا الطرح يأتي  ضمن توجه لتوسيع أدوات توفير السكن، بحيث لا تقتصر برامج الإسكان المدعوم على التملك، وإنما تتيح كذلك نموذجًا يعتمد على الإيجار للفئات التي تواجه صعوبة في تحمل مقدمات وأسعار الوحدات.

ومن المنتظر أن تحسم كراسة الشروط التفاصيل النهائية المتعلقة بمواعيد التقديم، وأماكن الوحدات، وحدود الدخل، والقيمة الإيجارية لكل وحدة، وأولويات التخصيص، وآليات الاستفادة والتحول إلى التملك. 

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