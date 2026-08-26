جلطة سراي يحصل على موافقة لياو بعد إغرائه بـ"راتب فلكي"

قدّم جلطة سراي عرضاً ضخماً للبرتغالي رافاييل لياو مهاجم ميلان، ليقطع خطوة كبيرة في سباق التعاقد مع اللاعب.

كشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو عبر حسابه على منصة "إكس" أمس الثلاثاء أن جلطة سراي توصل إلى اتفاق مع رافاييل لياو.

وافق لياو على الانتقال إلى الدوري التركي، بعدما عرض "أسود أسطنبول" راتباً سنوياً ضخماً يقدر بـ12 مليون يورو.

انتقال لياو

وذكر المصدر ذاته، أن المفاوضات لا تزال قائمة بين ميلان وغلطة سراي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وشدد الصحفي التركي على أن عرض جلطة سراي هو "الأفضل على الإطلاق" بالنسبة لمهاجم ميلان. في حين لم تتجاوز قيمة الراتب الذي عرضه أستون فيلا الإنجليزي على اللاعب نصف ما سيتقاضاه مع بطل تركيا.