ليس بدعة.. خالد الجندي لمنكري الاحتفال بالمولد النبوي: السماء نفسها احتفت

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التشكيك في الاحتفال بالمولد النبوي يتجاهل دلالات مهمة في النصوص والمعاني، موضحًا أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس يومًا عاديًا.

خالد الجندي: النبي احتفى بيوم مولده بالصيام

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن السماء نفسها احتفت بميلاد الأنبياء، مستشهدًا بقول الله تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: "وسلام عليّ يوم وُلدت ويوم أموت ويوم أُبعث حيًا"، وكذلك قوله عن سيدنا يحيى: "وسلام عليه يوم وُلد ويوم يموت ويوم يُبعث حيًا"، مؤكدًا أن اقتران يوم الميلاد بـ"السلام" يدل على مكانته وقدسيته وما يحمله من فرح وسرور.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن من يتساءل عن عدم احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد، يُقال له إن النبي كان يصوم يوم الاثنين، ويعلل ذلك بقوله: "ذاك يوم وُلدت فيه"، ما يدل على أن يوم الميلاد له خصوصية وليس يومًا عاديًا.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن عدم تحديد يوم ثابت للمولد النبوي على وجه الدقة قد يحمل حكمة، وهي توسيع دائرة الفرح والاحتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يقتصر على يوم واحد، بل يمتد طوال العام.

وتابع الشيخ خالد الجندي أن الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في حقيقته احتفال بالحياة نفسها، مستشهدًا بقوله تعالى: "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم"، موضحًا أن حياة الإنسان الحقيقية تكون باتباع النبي، وبالتالي فإن الاحتفاء به هو احتفاء بالحياة والقيم التي جاء بها.

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم والفرح بمولده يعكس الامتنان لنعمة الهداية، داعيًا إلى تحويل هذا الحب إلى سلوك عملي يعبر عن حقيقة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.