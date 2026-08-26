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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بفائدة 3%.. كيف تحصل على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري من البنوك؟

وحدات الاسكان الاجتماعي
وحدات الاسكان الاجتماعي
محمد يحيي

تسعي البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ لتمكين جميع الفئات من الأفراد للاستفادة من كافة الخدمات المصرفية المقدمة لتحسين مستوى معيشتهم وتقليل الأعباء عليهم من خلال اتاحة برامج متعددة من التمويلات والتسهيلات.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري فإن هناك توجيها من القيادة السياسية نحو اتاحة برامج مميزة من الخدمات المصرفية التي تستهدف شرائح متعددة خصوصا فئات محدودة ومتوسطة الدخل.

مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة

خلال النصف العقد الماضي اطلق البنك المركزي المصري مبادرة دعم التمويل العقاري بفائدة 3% ميسرة لتوفير وحدات سكنية بسعر تنافسي وتكلفة أقل تتحمل الخزانة ويمولها الجهاز المصرفي.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

شروط المبادرة

يقدم صندوق التمويل العقاري و دعم الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع البنوك برامج تمويلية لتوفير وحدات سكنية مدعومة لمحدودي ومتوسطي الدخل وبحسب القدرات التمويلية للدخل 

أهم المستندات

  • بطاقة رقم قومي لطالب الحصول علي التمويل للزوج و الزوجة و شهادة ميلاد مميكنة للأبناء القصر
  • اثبات الدخل سواء مفردات مرتب من جهة العمل سواء كانت من الحكومة أو القطاع الخاص أو شهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة
  • ألا يكون المستفيد قد سبق له الاستفادة مبادرة تمويل عقاري سابقة أو حصل على وحدة أو قطعة أرض هو أو أي من المستفيدين سواء الزوجة أو الزوج أو الأبناء القصر
  • إيصال مرافق حديث 
  • عقد إيجار معتمد 

حدود الدخل

  • يبنغي أن يكون الحد الأدني لدخل الأعزب في إسكان محدودي الدخل 6 آلاف جنيه و 15 ألف جنيه للأسرة
  • 12 ألف جنيه للأعزب في الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل و 25 ألف جنيه للأسرة
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