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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كارثة على حدود نيبال والصين.. قتلى ومئات المفقودين بينهم أعداد كبيرة من الأجانب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تسببت فيضانات وانهيارات أرضية واسعة على الحدود بين نيبال والصين في سقوط قتلى وفقدان مئات الأشخاص، وسط مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا، في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصينية مقتل 3 أشخاص وفقدان 268 آخرين، إثر انهيار أرضي ضخم ناجم عن الفيضانات في منطقة راسوا والمناطق المحيطة بها قرب الحدود مع نيبال، وامتدت تداعياته إلى منطقة التبت ذاتية الحكم.

وقالت وكالة «شينخوا» إن الانهيار وقع في مقاطعة جيرونغ التابعة لمدينة شيغاتسي، فيما أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعبئة جميع الإمكانات للبحث عن المفقودين وإنقاذهم.

وفي نيبال، نقلت هيئة السياحة، وفق «بي بي سي»، أن ما لا يقل عن 384 شخصًا أصبحوا في عداد المفقودين، بينهم 291 أجنبيًا، بعد اجتياح فيضانات عارمة للمنطقة الحدودية.

وأظهرت مقاطع متداولة غمر كميات ضخمة من الوحل لمعبر جيرونغ الحدودي، الذي يمثل نقطة رئيسية للتجارة بين الصين ونيبال، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ وسط تحذيرات من خسائر بشرية كبيرة.

فيضانات وانهيارات أرضية نيبال والصين الحدود بين نيبال والصين الصين انهيار أرضي ضخم الرئيس الصيني شي جين بينغ

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