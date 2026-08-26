الهند تبدي استعدادها لإرسال مواد إغاثية جوا إلى نيبال عقب فيضانات

أعربت الهند اليوم الأربعاء عن تعازيها لنيبال واستعدادها لتقديم صور الدعم والإغاثة لها للمساعدة في التعاطي مع كارثة الفيضان الأخيرة في منطقة "راسوا" والتي أدت لمصرع 19 شخصا وفقدان المئات.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نشرتها الإنجليزية أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تواصل مع نظيره النيبالي باليندرا شاه للإعراب عن تعازيه وعرض تقديم الدعم الإنساني والإغاثي اللازم لمساعدة نيبال خلال الأزمة، مضيفة أن الهند تستعد لإرسال مواد إغاثية جوا إلى نيبال في إطار مبادرة المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.

وتابعت الشبكة أن المساعدات تشمل مواد غذائية وأدوية وغيرها من المؤن الأساسية، وأن الحكومة الهندية تدرس نشر فرق للتعامل مع الكوارث في نيبال للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. ويوجد قرابة 105 هنود بين مئات المفقودين جراء فيضانات نيبال والبالغ عددهم 384 سائحا معظمهم من الأجانب.