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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«تنظيم الاتصالات»: لدينا دور توعوي واسع بمشاركة شركات المحمول بشأن الهوية الرقمية.. ورصدنا مخالفات على 700 ألف خط محمول

مؤتمر
مؤتمر
أحمد عبد القوى

أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يقوم بدور توعوي واسع فيما يتعلق بمنظومة الهوية الرقمية الجديدة، بمشاركة جميع شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، مشيرًا إلى رصد مخالفات على نحو 700 ألف خط محمول واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقاهرة، أن التوسع في خدمات الهوية الرقمية يأتي ضمن توجه الدولة نحو تسهيل حصول المستخدمين على الخدمات عن بُعد، مع تعزيز مستويات الأمان وحماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لرفع وعي المستخدمين بكيفية التعامل مع الخدمات الرقمية الجديدة، مؤكدًا أن شركات المحمول الأربع تشارك في جهود التوعية والتعريف بآليات استخدام منظومة الهوية الرقمية والخدمات التي سيتم إتاحتها من خلالها.

وأضاف أن الجهاز يواصل أعمال المتابعة والرقابة على خطوط المحمول للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للاستخدام، موضحًا أن أعمال الرصد أسفرت عن اكتشاف مخالفات مرتبطة بنحو 700 ألف خط محمول، وتم اتخاذ الإجراءات المقررة حيالها.

وأكد أن الرقابة على استخدام خطوط المحمول تمثل جزءًا أساسيًا من جهود الجهاز لحماية حقوق المستخدمين والحد من أي ممارسات مخالفة، بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية والتحقق من هوية المستخدم الفعلي.

وتتيح منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية» للمصريين، وكذلك الأجانب المقيمين في مصر بصورة رسمية والمعتمدين وفق الضوابط المنظمة، إمكانية الحصول على عدد من الخدمات عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع شركات المحمول.

وتعتمد المنظومة على آليات للتحقق الرقمي والبيومتري من هوية المستخدم، إلى جانب خدمات التوقيع الإلكتروني، بما يسمح بتنفيذ المعاملات التي تتطلب التأكد من هوية العميل من خلال تطبيقات شركات الاتصالات على الهواتف الذكية.

وتأتي المنظومة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، مع إتاحة القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة للتحقق من الهوية إلكترونيًا.

وطور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المنظومة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة ساي شيلد، وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، بما يوفر بنية تحقق آمنة تدعم تقديم الخدمات الرقمية للمستخدمين.

ومن المقرر أن تتيح شركات المحمول خدمات المنظومة للمستخدمين تباعًا وفقًا للجاهزية الفنية لكل شركة خلال فترة التشغيل التجريبي، تمهيدًا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا.

وتمثل المنظومة نواة لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يدعم التوسع مستقبلًا في استخدام التحقق الإلكتروني والبيومتري في مختلف الخدمات الرقمية، ويعزز كفاءة وأمان المعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين بصورة رسمية.

تنظيم الاتصالات شركات المحمول الهوية الرقمية

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