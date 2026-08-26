الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن البلاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن البلاد ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي.

وقال الرئيس السيسي: أتابع عن كثب وبشكل مباشر الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والكفاءة الميدانية".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، :" احتفالنا بذكرى مولد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾، ليس احتفاء بذكرى ميلاد خير الأنام فحسب؛ وإنما هو استحضار لأنوار وآثار النبي الأكرم، الذي بعثه الله للعالم أجمع، برسالة ملهمة غيرت وجه التاريخ، وأخرجت الإنسان من الظلمات والجهل والجاهلية، إلى أنوار الهداية والاستنارة، وجاء الثناء الإلهي على صاحب الخلق الرفيع، في أكرم شهادة لنفس بشرية على وجه الأرض ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾.

وتابع الرئيس السيسي:" لقد جسد سيدنا محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ من مكارم الأخلاق، ما أدهش العقول وألهم القلوب، فكان رحيمًا في موضع الرحمة، كريمًا في موضع الكرم، حازمًا في موضع الحزم، رفيقًا بالصغير، بارًا بالكبير، رحيمًا بالضعيف، حانيًا على الفقير، يعلم الخلق جميعًا إكرام الإنسان وجبر خاطره، أيا كان دينه أو جنسه أو لونه.

