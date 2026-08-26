فليك: متشوق لرؤية رودري وبيدري معًا في برشلونة

أكد هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، إعجابه بالإسباني رودري، لاعب وسط الفريق، مشيرًا إلى أن وجوده إلى جانب بيدري قد يمنح الفريق قوة كبيرة في وسط الملعب.

وقال فليك في تصريحات تلفزيونية: «رودري أكثر خبرة وقائد بكل معنى الكلمة، وبوجود بيدري سنتمكن من السيطرة على المباراة والاستحواذ. رودري من أفضل اللاعبين، وسنرى ما يمكنه فعله مع بيدري».

وأضاف: «أنا متشوق لرؤيتهما يلعبان معًا في برشلونة، وسيكونان في قمة مستواهما».

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو، غدًا الخميس، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بالدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

وكان رودري قد بدأ التدرب بشكل طبيعي مع زملائه في برشلونة، بعد فترة من التدريبات الفردية، ليقترب من تسجيل ظهوره الأول بقميص الفريق الكتالوني أمام أتلتيك بلباو.