الرئيس السيسي: طلبت من الحكومة حجم مديونية الدولة ومقارنته بالدعم المقدم طوال خمسين عاما

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" نحن كدولة لا نسوق الحجج، وكنت قد طلبت منذ أشهر من الحكومة موافاتي بحجم المديونية للدولة المصرية، سواء كان الدين داخليًا أو خارجيًا، ومقارنته بحجم الدعم الذي قدمته الدولة طوال الخمسين عامًا الماضية".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية المولد النبوي الشريف، :" الناس تستفسر عمّا إذا كنا نسير بخطى مناسبة وفي الطريق الصحيح، وهنا أقول إننا بذلنا الجهد، وما وُفقنا فيه فهو فضل من الله، وما لم نوفق فيه فأسأل الله أن يجبر تقصيرنا.



وتابع الرئيس السيسي:" هناك فوضى في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام في المعرفة والطرح والإلمام بالتحديات التي واجهت مصر خلال الخمسين عامًا الماضية".

وأكمل الرئيس السيسي:" هناك أهمية أن يكون الشعب مستعدًا لتحمل تبعات الإصلاح والتغيير".

وتابع الرئيس السيسي:" من يسعى لإرباك وعي المواطنين فإن ذلك أمر لا يصب في مصلحة مصر، وإننا محتاجون للعمل والفهم والصبر، خاصة وأننا دولة لها 110 ملايين نسمة في عالم أراد الله أن يشهد تحديات عديدة وتحولات كبيرة، ونتحمل في مصر بعض آثارها".