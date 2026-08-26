الداخلية تكشف حقيقة سرقة أسياخ حديدية من كوبرى بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة أسياخ حديدية من أحد الكبارى بمنطقة الهضبة الوسطى بالقاهرة والتعدى عليها بالسب حال إعتراضها على ذلك.



بالفحص تبين أن الكوبرى محل الواقعة كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، وأنه يخضع لأعمال تطوير تتضمن تكسير الأرضيات وفك القطع الحديدية تمهيداً لنقلها تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.. وبإستدعاء المهندس المسئول عن المشروع وبسؤاله أفاد بعدم وجود ثمة وقائع سرقة بالمشروع وأن التكسير بالكوبرى يأتى فى إطار أعمال التطوير، وتبين عدم قيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالسرقة.

وبسؤال القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم) أفادت بعدم معرفتها بطبيعة الأعمال الجارية بالمشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.