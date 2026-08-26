الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع عن مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي، مشددًا على أنه يتابع بصورة مباشرة ومستمرّة مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفال الدولة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أكد أن يقظة الدولة المصرية بكافة أجهزتها مستمرة تجاه كل ما يتعلق بالأمن القومي، بالتوازي مع جهود الدولة للنهوض بمختلف القطاعات والعمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين.

وأوضح الرئيس أن اهتمام الدولة لا يقتصر على المؤسسة العسكرية، وإنما يمتد إلى مختلف شؤون الدولة، من أجل تحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة على مدار العقود الماضية، فضلًا عن التعامل مع الصعوبات والقصور الذي قد يظهر في أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الرئيس إلى أن مصر تواجه عالمًا مضطربًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مؤكدًا أن الدولة تبذل أقصى جهودها للحفاظ على حالة التوازن القائمة، وأن استمرار مسيرة الإصلاح لم يكن ليحدث لولا توفيق الله وإرادة الشعب المصري.

وشدد السيسي على أهمية وعي المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة، مؤكدًا أن التحديات الخارجية لا تمثل مصدر قلق على مصر طالما يوجد إدراك ووعي وفهم لدى الشعب والرأي العام لما يحيط بالدولة من مخاطر ومحاولات تستهدف التأثير على وعي المواطنين.

كما دعا الرئيس إلى ضرورة تحري الدقة والصدق في تناول القضايا المتعلقة بالشأن المصري، محذرًا من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تستهدف إرباك المواطنين والإضرار بمصلحة الدولة، مؤكدًا أن بناء الدول لا يتحقق بالخراب والفساد والدمار، وإنما بالعمل والفهم والصبر.