أخبار التكنولوجيا| هواوي تكشف عن Mate XT 2.. وتسريبات حول شاشة OnePlus القادمة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بعد نجاح الجيل السابق.. هواوي تستعد للكشف عن وحوش اللياقة البدنية

أكدت شركة هواوي إطلاق سلسلة ساعات هواوي GT 6 الشهر المقبل، ورغم أن الشركة لم تذكر سوى سلسلة ساعات هواوي GT 6، إلا أنه من المتوقع أن تشمل هذه السلسلة ساعتي هواوي GT 6 و هواوي GT 6 برو، وهما الجيل الجديد من ساعتي هواوي GT 5 و هواوي GT 5 برو اللتين أُطلقتا العام الماضي على التوالي.

ومن المرجح أن تُطرح الساعتان بمقاسين: 41 ملم و 46 ملم. وتقول هواوي إنها ستكشف أيضاً عن هواتف ذكية وأجهزة لوحية جديدة إلى جانب هذه الساعات الذكية، لكنها لم تُفصح بعد عن أسماء المنتجات بالتحديد.

بدون حواف تقريباً.. تسريبات تكشف عن شاشة OnePlus القادمة الخيالية

تشير التفاصيل الأولية إلى أن هاتف OnePlus الرائد القادم قد يتمتع بواحدة من أنقى تجارب الشاشة وأكثرها غامرة في سوق الهواتف الرائدة التي تعمل بنظام Android في الوقت الحالي.

بحسب مُسرّب المعلومات Digital Chat Station على منصة ويبو، سيحتفظ هاتف OnePlus 16 (المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro ) بأضيق حواف في سلسلة هواتف OnePlus الرائدة. وذكر المُسرّب أن الحواف "بهذا العرض تقريبًا "، مشيرًا إلى نحافتها الفائقة من جميع الجوانب الأربعة. ووصفت الشاشة المُصممة خصيصًا بأنها تُقدم تجربة مشاهدة فائقة الوضوح والدقة، مما قد يجعل واجهة الهاتف مميزة بين الهواتف الرائدة الحالية.

لعشاق التكنولوجيا.. هواوي تضرب موعداً للكشف عن "Mate XT 2

أعلنت شركة هواوي رسمياً عن موعد حدثها الرئيسي القادم لإطلاق منتجاتها. وأكدت الشركة اليوم أن فعالية "HarmonyOS 7 ستُعقد في السابع من سبتمبر سيكون هاتف هواوي ميت إكس تي 2 ثلاثي الطي هو أبرز ما في الحدث إلى جانب نظام التشغيل هارموني أو إس 7.

شاومي تكسر القيود.. رسميًا الإعلان عن Xiaomi 18 Fold بأقوى معالج في التاريخ

بدأت صور جديدة تزعم أنها تُظهر هاتف Xiaomi 18 Fold بالانتشار على الإنترنت، وتبدو مشابهة للهاتف الذي شوهد الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، لي جون، وهو يحمله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يظهر الهاتف في الصور بنفس اللون الأحمر الذي اختارته ريدمي لهاتف K100 Pro Max

شاشة هاتفك تضيء فجأة؟.. 4 أسباب شائعة وطرق إيقافها فوراً

هل لاحظتَ يومًا أن شاشة الهاتف تضيء فجأةً حتى عندما لا تتلقى أي إشعار؟ يعد من السهل تجاهل الأمر إذا حدث من حين لآخر، لكنه قد يُصبح مُحيرًا إذا تكرر كثيرًا. يسارع بعض المستخدمين إلى استنتاج أن جهازهم يُتحكم به عن بُعد ورغم ذلك، غالبًا ما يكون الأمر أبسط من ذلك بكثير إليك أفضل طرق لحل مشكلة "إضاءة شاشة هاتف أندرويد بشكل عشوائي".

يعد من الغريب أن ترى شاشة هاتفك تضيء بشكل عشوائي. إليك بعض الأسباب التي قد تجعل شاشة هاتفك تعمل بشكل غير منتظم: