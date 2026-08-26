قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأهباً لطرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العبور الجديدة
أهمها عدم التمثيل بجثث العدو.. شيخ الأزهر يكشف أبرز أخلاقيات الحروب في الإسلام
ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين
من ضمنهم مصفاة لوك أويل.. زيلنسكي يعلن استهداف 16 منشأة داخل روسيا خلال 24 ساعة
شيخ الأزهر: من رحمة شريعة الإسلام إقرارها حرمة قتال من لم تبلغهم الدعوة
السعودية وقطر تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة
مغلق تمامًا.. «السياحة والمصايف» تحسم الجدل حول شاطئ كناري
فرنسا توقع رسميًا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»
مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟
حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته
الجامعة العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في التجنيد والهجمات السيبرانية
الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحثون نتنياهو على كبح عنف المستوطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً.. لينوفو تكشف عن "Legion C700" للألعاب السحابية وموعد الإطلاق يقترب

ساعات هواوي GT 6
ساعات هواوي GT 6
لمياء الياسين

أكدت شركة هواوي  إطلاق سلسلة ساعات هواوي GT 6 الشهر المقبل، ورغم أن الشركة لم تذكر سوى سلسلة ساعات هواوي GT 6، إلا أنه من المتوقع أن تشمل هذه السلسلة ساعتي هواوي GT 6 و هواوي GT 6 برو، وهما الجيل الجديد من ساعتي هواوي GT 5 و هواوي GT 5 برو اللتين أُطلقتا العام الماضي على التوالي.

ومن المرجح أن تُطرح الساعتان بمقاسين: 41 ملم و 46 ملم. وتقول هواوي إنها ستكشف أيضاً عن هواتف ذكية وأجهزة لوحية جديدة إلى جانب هذه الساعات الذكية، لكنها لم تُفصح بعد عن أسماء المنتجات بالتحديد.

مواصفات ساعات هواوي GT 6

مواصفات ساعات هواوي GT 6

تستضيف هواوي فعالية إطلاق منتجاتها الجديدة "Ride the Wind" في 19 سبتمبر في باريس، حيث ستكشف النقاب عن سلسلة ساعات Watch GT 6 الجديدة، وفقًا لبيان صحفي أصدرته الشركة يوم الخميس. ويتزامن هذا الحدث مع إطلاق سلسلة ساعات هواوي GT 5 العام الماضي، والذي جرى في نفس التاريخ.

وأُكِّدَ أن سلسلة ساعات هواوي GT 6 القادمة ستتضمن ميزات مُحسَّنة لتتبع الصحة واللياقة البدنية. وكشف إعلان تشويقي نشرته الشركة عن تصميمين على الأقل. يتميز أحدهما بمظهر رياضي، وتاج دوار بلون أحمر، ولمسة نهائية فضية، بينما يتميز الآخر بتصميم أسود أنيق وحواف رفيعة.

إلى جانب الأجهزة القابلة للارتداء، أكدت هواوي إطلاق هواتف ذكية وأجهزة لوحية جديدة، ورغم أن الشركة لم تكشف عن أسماء المنتجات بالتحديد، فمن المتوقع أن يُطرح جهازا MatePad Air 12 وMatePad 11.5 S في الأسواق العالمية خارج الصين. كما يُتوقع أن تأتي سلسلة ساعات Huawei Watch GT 5 بمقاسين: 41 ملم و46 ملم.

ميزات  ساعات هواوي GT 6

وقد كشفت تسريبات جديدة لهاتف هواوي ميت إكس تي إس، عن تاريخ الإطلاق والسعر المحتمل.

أُطلقت ساعة هواوي GT 5 Pro بمقاسين: 46 ملم و42 ملم، بينما أُصدرت ساعة هواوي GT 5 بمقاسين: 41 ملم و46 ملم. تتميز الساعتان بشاشة AMOLED وتوفران أكثر من 100 وضع رياضي.

ويُقال إن عمر بطاريتهما يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي. كما تتتبع هذه الساعات الذكية معدل ضربات القلب، والنوم، والدورة الشهرية. وتتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM).

ساعات هواوي GT 6 هواتف ذكية أجهزة لوحية جهازا MatePad Air شاشة AMOLED أجهزة لوحية جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يكشف الفارق بين عدالة الحروب التي قادها النبي ووحشيتها في العصر الحالي

وزير الأوقاف

بمناسبة المولد.. الأزهري: الأوقاف تصدر كتاب «الشمائل النبوية» بطريقة برايل مترجم إلى 20 لغة عالمية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: الرحمة مفتاح الإحسان والمحبة وطريق تطهير القلوب من الكراهية

بالصور

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد