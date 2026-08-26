رسمياً.. لينوفو تكشف عن "Legion C700" للألعاب السحابية وموعد الإطلاق يقترب

أكدت شركة هواوي إطلاق سلسلة ساعات هواوي GT 6 الشهر المقبل، ورغم أن الشركة لم تذكر سوى سلسلة ساعات هواوي GT 6، إلا أنه من المتوقع أن تشمل هذه السلسلة ساعتي هواوي GT 6 و هواوي GT 6 برو، وهما الجيل الجديد من ساعتي هواوي GT 5 و هواوي GT 5 برو اللتين أُطلقتا العام الماضي على التوالي.

ومن المرجح أن تُطرح الساعتان بمقاسين: 41 ملم و 46 ملم. وتقول هواوي إنها ستكشف أيضاً عن هواتف ذكية وأجهزة لوحية جديدة إلى جانب هذه الساعات الذكية، لكنها لم تُفصح بعد عن أسماء المنتجات بالتحديد.

مواصفات ساعات هواوي GT 6

مواصفات ساعات هواوي GT 6

تستضيف هواوي فعالية إطلاق منتجاتها الجديدة "Ride the Wind" في 19 سبتمبر في باريس، حيث ستكشف النقاب عن سلسلة ساعات Watch GT 6 الجديدة، وفقًا لبيان صحفي أصدرته الشركة يوم الخميس. ويتزامن هذا الحدث مع إطلاق سلسلة ساعات هواوي GT 5 العام الماضي، والذي جرى في نفس التاريخ.

وأُكِّدَ أن سلسلة ساعات هواوي GT 6 القادمة ستتضمن ميزات مُحسَّنة لتتبع الصحة واللياقة البدنية. وكشف إعلان تشويقي نشرته الشركة عن تصميمين على الأقل. يتميز أحدهما بمظهر رياضي، وتاج دوار بلون أحمر، ولمسة نهائية فضية، بينما يتميز الآخر بتصميم أسود أنيق وحواف رفيعة.

إلى جانب الأجهزة القابلة للارتداء، أكدت هواوي إطلاق هواتف ذكية وأجهزة لوحية جديدة، ورغم أن الشركة لم تكشف عن أسماء المنتجات بالتحديد، فمن المتوقع أن يُطرح جهازا MatePad Air 12 وMatePad 11.5 S في الأسواق العالمية خارج الصين. كما يُتوقع أن تأتي سلسلة ساعات Huawei Watch GT 5 بمقاسين: 41 ملم و46 ملم.

ميزات ساعات هواوي GT 6

وقد كشفت تسريبات جديدة لهاتف هواوي ميت إكس تي إس، عن تاريخ الإطلاق والسعر المحتمل.

أُطلقت ساعة هواوي GT 5 Pro بمقاسين: 46 ملم و42 ملم، بينما أُصدرت ساعة هواوي GT 5 بمقاسين: 41 ملم و46 ملم. تتميز الساعتان بشاشة AMOLED وتوفران أكثر من 100 وضع رياضي.

ويُقال إن عمر بطاريتهما يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي. كما تتتبع هذه الساعات الذكية معدل ضربات القلب، والنوم، والدورة الشهرية. وتتمتع بمقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5 ATM).