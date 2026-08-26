قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: أخلاق الحرب في الإٍسلام تشير إلى عظمة صاحب الذكرى المقدسة في قلوبنا وعقولنا
إدارة ترامب تعلق مواعيد منح تأشيرات الهجرة للمتقدمين من أنحاء العالم
المالية: 97 مليار جنيه ضرائب طواعيه من الممولين
هنجمعهم في مدرسة أو اتنين| قرار عاجل بعد اكتشاف قلة طلاب «نظام الثانوية القديم» بأسيوط
تأهباً لطرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العبور الجديدة
أهمها عدم التمثيل بجثث العدو.. شيخ الأزهر يكشف أبرز أخلاقيات الحروب في الإسلام
ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين
من ضمنهم مصفاة لوك أويل.. زيلنسكي يعلن استهداف 16 منشأة داخل روسيا خلال 24 ساعة
شيخ الأزهر: من رحمة شريعة الإسلام إقرارها حرمة قتال من لم تبلغهم الدعوة
السعودية وقطر تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة
مغلق تمامًا.. «السياحة والمصايف» تحسم الجدل حول شاطئ كناري
فرنسا توقع رسميًا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لينا شاماميان تجري بروفات مكثفة استعدادا للقاء جمهورها في الإسكندرية

لينا شاماميان
لينا شاماميان
محمد نبيل

تواصل المطربة السورية لينا شاماميان بروفاتها المكثفة استعدادا لإحياء حفلها الغنائي المرتقب على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن لقاء جمهورها في الإسكندرية.
 

وتعمل "شاماميان" خلال البروفات على تجهيز البرنامج الغنائي المقرر تقديمه خلال الحفل، والذي يجمع بين الأغاني المصرية والسورية، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، فضلا عن مجموعة من الأغاني الجديدة التي لم تطرح من قبل، وأعدتها خصيصا لتقديمها خلال الحفل.
 

كما تتضمن التحضيرات تقديم مختارات من العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "أسمهان"، الذي قدمته لينا شاماميان في العاصمة البريطانية لندن عام 2025 على مسرح "بيكوك"، في تجربة جمعت بين الغناء والموسيقى والاستعراض وتناولت سيرة الفنانة الراحلة أسمهان.

ويأتي حفل الإسكندرية ضمن نشاط فني متواصل للينا شاماميان، إذ تستعد بعده لإحياء حفل في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 18 سبتمبر المقبل.
 

وتتميز مسيرة لينا شاماميان، الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، بتقديم تجربة موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، إلى جانب مشاركتها في كتابة وتلحين عدد من أعمالها، واهتمامها بالعزف والإنتاج الموسيقي.
 

وأصدرت لينا شاماميان خلال مسيرتها 6 ألبومات، وهما "هالأسمر اللون" و"شامات" و"غزل البنات" و"رسائل" و"صحاب" و"ذات المجد"، فضلا عن مجموعة من الأغاني المنفردة.

لينا شاماميان أغاني لينا شاماميان حفلات لينا شاماميان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ترشيحاتنا

واقعة السرقة

ليست الأولى.. فحص واقعة أخرى للمتهمين بسرقة بضائع من سيارة نقل أثناء سيرها

حبس

حبس متهم في واقعة اختلاس 700 ألف جنيه من إحدى الشركات بالجيزة

أموال

اختلاس 700 ألف جنيه من عهدة تموين السولار للمعدات الثقيلة بالجيزة

بالصور

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد