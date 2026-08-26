لينا شاماميان تجري بروفات مكثفة استعدادا للقاء جمهورها في الإسكندرية

تواصل المطربة السورية لينا شاماميان بروفاتها المكثفة استعدادا لإحياء حفلها الغنائي المرتقب على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وذلك بعد غياب 5 سنوات عن لقاء جمهورها في الإسكندرية.



وتعمل "شاماميان" خلال البروفات على تجهيز البرنامج الغنائي المقرر تقديمه خلال الحفل، والذي يجمع بين الأغاني المصرية والسورية، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة، فضلا عن مجموعة من الأغاني الجديدة التي لم تطرح من قبل، وأعدتها خصيصا لتقديمها خلال الحفل.



كما تتضمن التحضيرات تقديم مختارات من العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "أسمهان"، الذي قدمته لينا شاماميان في العاصمة البريطانية لندن عام 2025 على مسرح "بيكوك"، في تجربة جمعت بين الغناء والموسيقى والاستعراض وتناولت سيرة الفنانة الراحلة أسمهان.



ويأتي حفل الإسكندرية ضمن نشاط فني متواصل للينا شاماميان، إذ تستعد بعده لإحياء حفل في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 18 سبتمبر المقبل.



وتتميز مسيرة لينا شاماميان، الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، بتقديم تجربة موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد، إلى جانب مشاركتها في كتابة وتلحين عدد من أعمالها، واهتمامها بالعزف والإنتاج الموسيقي.



وأصدرت لينا شاماميان خلال مسيرتها 6 ألبومات، وهما "هالأسمر اللون" و"شامات" و"غزل البنات" و"رسائل" و"صحاب" و"ذات المجد"، فضلا عن مجموعة من الأغاني المنفردة.