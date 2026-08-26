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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين والشرع يبحثا سبل تطوير العلاقات السورية الروسية

بوتين والشرع
بوتين والشرع
محمود نوفل

بحث كلا من الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع في سوريا، وكذا العلاقات السورية الروسية وآفاق تطويرها.

وبحسب البيان الصادر عن الكرملين ، فقد أكد الرئيس بوتين خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الشرع، دعمه وحدة سوريا وسيادتها.”

وقال البيان أيضا: “بحث الجانبان الوضع الراهن للعلاقات الروسية السورية وآفاق تطويرها، وأكدا التزامهما بتعميق الحوار السياسي والتعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها”.

وأضاف: “خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا، أكد الرئيس بوتين مجدداً موقفه المبدئي الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، وتهيئة الظروف اللازمة لتطبيع العلاقات على المدى الطويل وإعادة الإعمار”.

كماأشار الجانبان إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة في التاسع من آب بشأن إعادة تنظيم قاعدة حميميم الجوية ومركز الإمداد المادي والفني في طرطوس”، و”اتفق بوتين والشرع على مواصلة التواصل على مختلف المستويات”.

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