قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: 40 عنصرا من حزب الله محاصرون تحت الأرض في جنوب لبنان
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 24 يتصدر وعيار 18 الأقل
إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026
الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لاختيار جانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين
نقابة الصحفيين: القضاء على منتحلي الصفة يحتاج تشريعًا جديدًا
من طلب المال إلى إطلاق النار.. مجري التحريات يكشف تفاصيل مخطط المتهم بإنهاء حياة أسرة التجمع |خاص
وزارة الحج والعمرة السعودية تبدأ الاجتماعات التحضيرية لموسم حج 1448هـ
بلجيكا تواجه أكبر حريق غابات في تاريخها.. وتلجأ إلى أوروبا للحصول على دعم جوي
أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. برلماني يكشف عن أعداد المتضررين والتطورات الجديدة
أسعار الذهب اليوم في الدول العربية.. استقرار بالأسواق وتراجع طفيف في مصر
وزيرة التضامن الاجتماعي تشكر الفنانة صفاء أبو السعود.. اعرف السبب
اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وروسيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو، معلنة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة بين سوريا وروسيا لأول مرة منذ أواخر عام 2024.


وقال عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، في تصريح له، إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خارطة الطيران الإقليمي والدولي، في خطوة لإعادة ربط سوريا بالعالم، وفتح المزيد من الوجهات المباشرة، وتوفير خيارات سفر أوسع للمواطنين، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة التشغيل وتعزيز الربط الجوي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بما فيها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا.
وكانت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا قد وصلت أمس "السبت" إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، إيذانا باستئناف الربط الجوي بين دمشق وبرلين.

مطار دمشق الدولي موسكو الخطوط الجوية السورية الرحلات الجوية الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

ترشيحاتنا

الكلاب الخطرة

شروط واجب توافرها في الكلاب لاصطحابها بالأماكن العامة

النائبة سحر البزار

وكيل "خارجية النواب": لقاء الرئيس السيسي وكوشنر ترسيخ لدور مصر في الاستقرار الإقليمي والدولي

النائب محمد أبو النصر

برلماني: صندوق الاستثمار للمصانع المتعثرة دفعة قوية لإنقاذ الصناعة ويدعم تنافسية المنتج المصري

بالصور

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي أحمد زاهر

بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر
بعد تصدرها التريند بسبب زوجها.. 10 صور لـ ليلي احمد زاهر

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

أحمد ماهر

بسبب رأفت الهجان.. أحمد ماهر يروي أزمته مع أشرف زكي

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد