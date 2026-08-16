استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وروسيا

وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم، أولى رحلات الخطوط الجوية السورية القادمة من العاصمة الروسية موسكو، معلنة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة والمباشرة بين سوريا وروسيا لأول مرة منذ أواخر عام 2024.



وقال عمر الحصري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، في تصريح له، إن الخطوط الجوية السورية تستعيد حضورها على خارطة الطيران الإقليمي والدولي، في خطوة لإعادة ربط سوريا بالعالم، وفتح المزيد من الوجهات المباشرة، وتوفير خيارات سفر أوسع للمواطنين، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوسيع شبكة التشغيل وتعزيز الربط الجوي.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الخطوط الجوية السورية إلى عدد من الوجهات الإقليمية والدولية، بما فيها وجهات أوروبية جديدة سيتم الإعلان عنها تباعا.

وكانت أول رحلة جوية مباشرة من مطار برلين في ألمانيا قد وصلت أمس "السبت" إلى مطار دمشق الدولي، بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، إيذانا باستئناف الربط الجوي بين دمشق وبرلين.