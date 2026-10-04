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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة ضابط بالسلطة الفلسطينية بعد احتجازه عند نقطة تفتيش إسرائيلية في طولكرم

طولكرم
طولكرم
فرناس حفظي

توفي ضابط في السلطة الفلسطينية، اليوم، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء احتجازه عند نقطة تفتيش تابعة للجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، كان رفعت أبو شمس، البالغ من العمر 41 عاما، برفقة فلسطيني آخر في طريقهما إلى أريحا، عندما أوقفتهما القوات الإسرائيلية عند نقطة التفتيش.

وأضافت أن عملية تفتيشهما استمرت لنحو نصف ساعة، قبل أن يتعرض أبو شمس لأزمة قلبية، حيث قدمت القوات الإسرائيلية الإسعافات الطبية له، قبل وصول طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، إلا أنه فارق الحياة.

وفي المقابل، اتهم فلسطينيون القوات الإسرائيلية بالاعتداء على أبو شمس وضربه خلال احتجازه، معتبرين أن ذلك أدى إلى وفاته.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر أمني نفيه استخدام أي عنف أو قوة بحق أبو شمس خلال الواقعة، مؤكدًا أن الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لأزمة قلبية.

ولم تتضح، حتى الآن، ملابسات الوفاة بشكل مستقل، فيما تتواصل التحقيقات بشأن ما جرى خلال فترة احتجاز أبو شمس عند نقطة التفتيش.

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