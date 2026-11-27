كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، عن تفاصيل العروض التي تلقاها أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى جانب العروض المتاحة أمامه في الوقت الحالي.

وقال طارق رمضان، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة مودرن، إن نادي أهلي بنغازي الليبي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أحمد فتوح خلال الصيف الماضي، مقابل 500 ألف دولار، قبل أن يرفع عرضه إلى 700 ألف دولار ثم مليون دولار، استجابة لمطالب إدارة الزمالك، إلا أن النادي رفض رحيل اللاعب رغم موافقته على الانتقال.

وأضاف أن إدارة الزمالك كانت تخشى أن يكون انتقال فتوح إلى الدوري الليبي بمثابة «كوبري» لعودته إلى أحد الأندية المصرية، وهو ما دفعها إلى اقتراح تجديد عقد اللاعب وخروجه على سبيل الإعارة، لكن إدارة النادي الليبي رفضت هذا المقترح أيضًا.

وأوضح وكيل اللاعبين أن هناك ناديين ليبيين يهتمان حاليًا بالتعاقد مع أحمد فتوح، إلا أن المقابل المالي المرصود لضمه لا يتجاوز 600 ألف دولار، مشيرًا إلى وجود اهتمام من أندية تركية بالحصول على خدمات اللاعب.

واختتم طارق رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن احتمالية انتقال أحمد فتوح إلى الدوري الليبي تصل إلى 70%، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.