تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بحدائق أكتوبر بطريق زويل والممشى السياحي، والذي بدأ تشغيله صباح اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2026 وذلك في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية ، للتوسع في إقامة الأسواق والمنافذ السلعية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية.

وأكد المحافظ أن إقامة سوق اليوم الواحد تأتي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتخفيف من الأعباء المعيشية، من خلال التوسع في إقامة الأسواق والمنافذ التي تتيح السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

واكد محافظ الجيزة على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية لضمان انتظام تشغيل الأسواق، وتوفير السلع بكميات كافية، مع متابعة جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المعلنة، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين.