أكد قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن القوات الأمريكية سخر إمكاناته لتمرير سفينة واحدة عبر هرمز لكنه لم يحقق ذلك.

وشدد إيراني في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام إيراتية على أن الأوامر تقضي بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً.

وقال الأدميرال إيراني: الجيش الأمريكي سرق ناقلتي نفط إيرانيتين لكن قواتنا صعدت إلى السفن أثناء نوم طواقمها وتمكنت من استعادتهما.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت البحرية الإيرانية، إندلاع حرائق بناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية في منطقة محظورة شرقي هرمز.

اندلاع حريق في ناقلة نفط

وقالت إن ناقلتا النفط خالفتا التحذيرات السابقة وأوقفتا تشغيل أنظمة التعرف والملاحة.

في سياق متصل، كشفت إيران عن منصة إطلاق صواريخ جديدة تحت الأرض، قادرة على إطلاق صاروخين في وقت واحد، ونشرت لقطات مصورة للسلاح، في خطوة بدت بمثابة تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تدرس فيه واشنطن إمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد طهران.

إيران تكشف عن سلاح جديد

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، اليوم قادة في الحرس الثوري الإيراني وهم يتفقدون منشأة عسكرية ضخمة تحت الأرض، حيث ظهرت منصة الإطلاق الجديدة محاطة بصفوف من الصواريخ والمعدات العسكرية.