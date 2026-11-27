إقامة صلاة الغائب تجسد التمسك بالهدي النبوي الشريف، وتؤكد معاني الرحمة والتكافل والتضامن التي ينبغي أن تجمع أبناء المجتمع، لا سيما في أوقات الشدائد والأزمات، عندما تتضاعف الحاجة إلى المواساة والدعم الإنساني.

إقامة صلاة الغائب على ضحايا حادث الوراق

وأصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توجيهاته بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري، عقب صلاة الجمعة اليوم 27 نوفمبر 2026، في جميع المساجد الجامعة على مستوى الجمهورية.

ويأتي القرار تعبيرًا عن الحزن على أرواح الضحايا، ومواساة لأسرهم وذويهم في مصابهم، إلى جانب الدعاء للمصابين بأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل، وأن يتجاوزوا آثار الحادث.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن توجيه الوزير جاء استجابة لما خلفه الحادث الأليم من حزن بين المصريين، وتأكيدًا على أهمية الوقوف إلى جانب أسر الضحايا ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة، مع التوجه إلى الله بالدعاء أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء والسلامة.

كيفية صلاة الغائب

ويتطلب أداء صلاة الغائب توافر عدد من الشروط الأساسية، في مقدمتها نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة، والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر.

ويُستحب أن يؤديها المسلمون في جماعة، غير أن الجماعة ليست شرطًا لصحة الصلاة، وفقًا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وتتشابه صلاة الغائب في أحكامها الأساسية مع صلاة الجنازة المعتادة، سواء من حيث عدد التكبيرات أو ما يُقال عقب كل تكبيرة، مع مراعاة أحكام الصلاة وما ورد بشأنها من أذكار وأدعية.

تتكون صلاة الغائب من أربع تكبيرات متتابعة، ويأتي عقب كل تكبيرة ذكر أو دعاء محدد، وفق الترتيب التالي:

التكبيرة الأولى: يبدأ المصلي بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ سورة الفاتحة.

التكبيرة الثانية: يكبر المصلي، ثم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال قراءة الصلاة الإبراهيمية، بدءًا من قول «اللهم صل على سيدنا محمد»، وصولًا إلى نهاية التشهد.

التكبيرة الثالثة: يكبر المصلي، ثم يتوجه بالدعاء للمتوفى، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يشمله برحمته ومغفرته، وأن يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاته.

التكبيرة الرابعة: يأتي المصلي بالتكبيرة الأخيرة، ثم يدعو لنفسه ولسائر المسلمين، قبل أن ينهي الصلاة بالتسليم.

ويُراعى في صلاة الجنازة على الميت الغائب ما يُراعى في صلاة الجنازة على الميت الحاضر من سنن وآداب، باعتبار أن طريقة أدائهما واحدة في أصلها.

دعاء صلاة الغائب على شهداء حادث الوراق

من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الجنازة الدعاء الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، وفيه طلب المغفرة والرحمة للميت، وسؤال الله أن يعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله ويطهره من الذنوب.

وجاء في الدعاء: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

اللهم اغفر لشهداء حادث دائري الوراق وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأكرم نُزلهم، ووسّع مُدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم تقبّل ضحايا حادث دائري الوراق عندك في الشهداء والصالحين، وارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في أهلهم في الغابرين، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى من الجنة.

اللهم آنس وحشة شهداء دائري الوراق، ونوّر قبورهم، وافسح لهم فيها مدّ أبصارهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

اللهم أجر شهداء حادث دائري الوراق من عذاب القبر وعذاب النار، وأبدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأدخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.

