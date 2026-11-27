تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تنطلق منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب عدد من المواجهات المهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة أهلي طرابلس الليبي أمام عزام التنزاني، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية، فيما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الجمارك الموريتاني.

وعلى مستوى الدوريات الأوروبية، يخوض تشيلسي مواجهة أمام نوتينجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بينما تشهد منافسات الدوري السعودي إقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة اتحاد جدة أمام نيوم.

كما تُختتم اليوم منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، بإقامة عدد من المواجهات، أبرزها لقاء الجزائر أمام جمهورية الدومينيكان.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية

أهلي طرابلس الليبي × عزام التنزاني: الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 1.

شباب بلوزداد الجزائري × الجمارك الموريتاني: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست × تشيلسي: الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي × راسينج سانتاندير: الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports 3.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود × الخليج: الساعة 2:15 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:15 عصرًا بتوقيت السعودية، عبر قناة ثمانية 2.

القادسية × الفيحاء: الساعة 4:20 عصرًا بتوقيت مصر، 5:20 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة ثمانية 1.

اتحاد جدة × نيوم: الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة ثمانية 2.

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا

هندوراس × اليابان: الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 9.

كولومبيا × صربيا: الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 7.

كوستاريكا × البرازيل: الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 10.

أيرلندا × تنزانيا: الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

الجزائر × جمهورية الدومينيكان: الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 1.

الجبل الأسود × تشيلي: الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر، 6 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 8.

رومانيا × الكاميرون: الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 7.

فنزويلا × المكسيك: الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة الكأس 9.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيتسيا × بولونيا: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر منصة شاشا.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن × بوروسيا مونشنجلادباخ: الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر منصة شاهد.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست × باريس: الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports 2.

مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور × قونيا سبور: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، عبر قناة beIN Sports 2.

ريزة سبور × قاسم باشا: الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري العراقي

زاخو × كربلاء: الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مصر، 4:30 مساءً بتوقيت السعودية.

غزل الشمال × الكرمة: الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

غراف × الموصل: الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

ماريتيمو × ناسيونال: الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري الهولندي

جرونينجن × فيليم 2: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات دوري الدرجة الثانية المصري

الإسماعيلي × بلدية المحلة: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية، عبر قناة أون ماكس.

حرس الحدود × فاركو: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

مسار × مالية كفر الزيات: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

طنطا × المنصورة: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

المصرية للاتصالات × تيم إف سي: الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري القطري

السيلية × الغرافة: الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية.

لوسيل × العربي القطري: الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مصر، 6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الدنماركي

سونديريوسك × بروندبي: الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات كأس فرنسا

كان × لو بوي: الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سانت أومير × كان: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أو إس إل بي في × فالنسيان: الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

مواعيد مباريات الدوري المغربي