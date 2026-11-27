تمكنت حملة تموينية بمدينة إسنا جنوب الأقصر من ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز البلدية، داخل أحد المخابز السياحية غير المرخصة، في مخالفة تهدف إلى تجميع الدقيق المدعم والتربح منه بشكل غير مشروع، وذلك خلال حملة رقابية أسفرت عن تحرير 20 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وبمتابعة عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتصدي للمخالفات التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

وقاد الحملة المنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة بإدارة تموين إسنا، بمشاركة المفتشين محمد محمد طه، والسيد حسن محمد سليم، وعبد الحميد سالم عبد الجليل، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 6 شكاير دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 300 كيلو، داخل مخبز سياحي غير مرخص، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول الدقيق المدعم.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ومحضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر بالمخابز السياحية، و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط المخالفات التموينية والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، والتصدي لمحاولات استغلال السلع المدعمة أو تداولها بالمخالفة للقانون.