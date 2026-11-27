تفرض التطورات المتلاحقة في سوق الذهب حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، في ظل ارتباط تحركات الذهب بقرارات الشراء والبيع والادخار، سواء للراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية أو المتجهين إلى الاستثمار في السبائك والجنيهات.

وتختلف أسعار الذهب باختلاف العيار ودرجة النقاء، كما تتباين أسعار البيع والشراء، الأمر الذي يجعل متابعة التحديثات اليومية ضرورة للتعرف على تكلفة الجرام وتحديد التوقيت المناسب لإتمام المعاملات داخل محال الصاغة.

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: بلغ سعر البيع 6465 جنيها، مقابل 6405 جنيهات للشراء.



عيار 21: سجل سعر البيع 5655 جنيها، مقابل 5605 جنيهات للشراء.



عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4845 جنيها، مقابل 4805 جنيهات للشراء.



عيار 14: سجل سعر البيع 3770 جنيها، مقابل 3735 جنيها للشراء.



الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 45240 جنيها، مقابل 44840 جنيها للشراء.



أونصة الذهب بالجنيه المصري: سجلت 201015 جنيها للبيع، مقابل 199240 جنيها للشراء.



أونصة الذهب بالدولار: سجلت 3646.57 دولار.

أسعار الذهب الان في مصر

الفرق بين أعيرة الذهب واستخدامات كل عيار

تختلف قيمة جرام الذهب وفقا لنسبة المعدن الخالص التي يحتوي عليها كل عيار، فكلما ارتفعت نسبة الذهب زادت درجة النقاء، وهو ما ينعكس على السعر والاستخدامات المختلفة للمعدن الأصفر.

ويأتي عيار 21 في مقدمة الأعيرة الأكثر تداولا داخل السوق المصرية، إذ يعتمد عليه قطاع واسع من محال الصاغة في تصنيع المشغولات الذهبية، كما يحظى بإقبال المواطنين الراغبين في شراء الشبكة وتجهيز مستلزمات الزواج، إلى جانب استخدامه في الادخار وإعادة البيع.

ويتميز عيار 24 بأعلى درجات النقاء بين الأعيرة المتداولة، لاحتوائه على النسبة الأكبر من الذهب الخالص، لذلك يستخدم بصورة رئيسية في تصنيع السبائك الذهبية التي يفضلها الراغبون في الاستثمار والاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل.

أما عيار 18 فيرتبط بصورة أكبر بالمشغولات ذات التصميمات الحديثة، حيث تتيح خصائصه مرونة أكبر في التشكيل وإنتاج موديلات متنوعة، ما يجعله خيارا مفضلا لدى الباحثين عن الحلي والمجوهرات العصرية.

أسعار الذهب الان في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، وفي مقدمتها حركة أونصة الذهب في البورصات الدولية، والتغيرات التي يشهدها سعر صرف الدولار، فضلا عن مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

وتلعب الأوضاع الاقتصادية دورا مؤثرا في تحديد اتجاهات المستثمرين، إذ يتزايد توجه بعضهم إلى الذهب خلال فترات الاضطرابات وعدم اليقين، باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من المخاطر وتنويع أدوات الادخار.

كما ينعكس حجم الطلب على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية على حركة التداول في السوق، حيث تؤثر معدلات الإقبال وتوافر المعروض في مستويات الأسعار، بالتزامن مع التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية.