أظهرت تعاملات الذهب في مصر ثباتاً من دون تغيير مع مستهل تداولات اليوم الجمعة 27-11-2026.

سعر الذهب اليوم

وفقا لمستهل تعاملات اليوم الجمعة؛ والتي كشفت عن استقرار سعر المعدن الأصفر على مستوى محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب

على مدار التعاملات جدد الذهب صعوده بمعدلات طفيفة خلال الأسبوع الجاري لم تجاوز 70 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وصل متوسط سعر الجرام الأكثر انتشارًا 5645 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6451 جنيها للشراء و6394 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5913 جنيها للشراء و 5861 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا5645 جنيها للشراء و 5595 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4838 جنيها للشراء و 4995 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3763 جنيها للشراء و 3730 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 45.16 ألف جنيه للشراء و 44.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 3568 دولار للشراء و 3567 دولار للبيع.