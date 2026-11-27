حذر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، من أن العالم يقترب تدريجيًا من حرب نووية، متهمًا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالاستعداد لمواجهة عسكرية مع موسكو والمشاركة في هجمات على سفن روسية في بحر البلطيق.

التوترات بين روسيا وأوروبا



وأدلى دميتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، بهذه التصريحات بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية، في وقت جدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعواته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقليص التصعيد العسكري في أنحاء أوروبا.



وجاء التحذير أيضًا بعد يوم من تصريحات جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه للسلام، التي أشاد فيها بضبط بوتين النفس وعدم استخدامه الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي قدم تطمينات للمفاوضين الأمريكيين بأنه لا ينوي القيام بذلك.



روسيا تتهم الناتو بالاستعداد لمواجهة عسكرية



وأشار بوليانسكي، خلال حديثه في فيينا، إلى التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية، بما في ذلك تدريبات «Freedom Shield 2026»، زاعمًا أنها جزء من الاستعدادات للاستيلاء على كالينينغراد، وهي منطقة روسية منفصلة جغرافيًا تقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف الناتو.



وقال الدبلوماسي إن التخطيط العسكري الغربي يشمل نشر قوات في أوكرانيا، وفرض حصار على كالينينجراد، وتهديدات لبيلاروس، الحليف الوثيق لموسكو.



وأضاف بوليانسكي، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس، أن هذه التحركات تعني، بعبارة أخرى، التدرب على مسار مباشر نحو حرب نووية مع روسيا.



وقال: إن العالم يقترب أيضًا من هذه الحرب نتيجة المشاركة المباشرة لبعض دول الناتو في هجمات إرهابية على سفن مدنية روسية في بحر البلطيق.