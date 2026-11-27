قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إنها تعمل مع روسيا وأوكرانيا لترتيب وقف إطلاق نار محلي جديد في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وذلك عقب انقطاع آخر للتيار الكهربائي الخارجي عن المحطة.

محطة زابوريجيا النووية



واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا والتي تضم 6 مفاعلات، خلال الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.



ومنذ ذلك الحين، يتهم كل طرف الآخر باستمرار بممارسة أنشطة عسكرية تهدد السلامة النووية.



ولا تنتج المحطة الكهرباء حاليا، لكنها تحتاج إلى الطاقة الكهربائية للحفاظ على تبريد الوقود النووي داخل مفاعلاتها.

وذكر بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطي الكهرباء الخارجيين انقطعا للمرة الـ28 منذ بدء النزاع، فيما يجري توفير الطاقة للمحطة عبر مولدات الديزل.



وأضاف البيان أن انقطاع الكهرباء يرجع، بحسب التقارير، إلى نشاط عسكري.



وأصدر المشغلون الروس للمحطة بيانًا قالوا فيه إن انقطاع الكهرباء حدث بعد تفعيل أجهزة الحماية، مؤكدين أن مولدات الديزل تعمل بصورة سليمة.



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الحادث الأخير، إلى جانب وقوع المحطة على خط المواجهة في منطقة حرب نشطة، يجعل وضع إمدادات الكهرباء الخارجية للمحطة بالغ الخطورة والهشاشة.



ودعا جروسي الطرفين إلى العمل بشكل بنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف الأنشطة العسكرية والمضي قدمًا في أعمال إصلاح خطوط الكهرباء.