كشفت دراسة حديثة عن فوائد محتملة لأدوية التخسيس، قد تتجاوز دورها المعروف في إنقاص الوزن والسيطرة على مستويات السكر في الدم، لتشمل تحسين بعض مؤشرات الخصوبة لدى الرجال، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث حول إمكانية الاستفادة من هذه العقاقير في دعم الصحة الإنجابية.



ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Biomedicines، فإن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السمنة والسكري من النوع الثاني، والمنتمية إلى فئة ناهضات مستقبلات GLP-1، قد تسهم في تحسين جودة الحيوانات المنوية ورفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

ومن أبرز هذه العقاقير وسيماغلوتايد، المادة الفعالة في دواء أوزمبيك وليراغلوتايد، المعروف تجاريا باسم فيكتوزا وقد طُورت هذه الأدوية في الأساس لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، قبل أن يتوسع استخدامها في علاج السمنة والمساعدة على إنقاص الوزن.

وشملت الدراسة نحو 108 رجال يعانون السمنة أو مرض السكري من النوع الثاني، وتابع الباحثون تأثير العلاج بأحد هذه الأدوية في مؤشرات السائل المنوي ومستويات الهرمونات الجنسية على مدار 12 شهرا وتحسن جودة الحيوانات المنوية بعد استخدام أدوية التخسيس.

وأظهرت نتائج الدراسة تحسنا في عدد من المؤشرات المرتبطة بجودة الحيوانات المنوية، إذ ارتفعت نسبة الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي من أكثر قليلا من 3% قبل بدء العلاج إلى نحو 4.5% بعد مرور عام.



كما سجلت نسبة الحيوانات المنوية القادرة على الحركة التقدمية ارتفاعا ملحوظا، من 23% إلى 38%، إلى جانب تحسن تركيز الحيوانات المنوية.

ووفقا لما أورده موقع RT تكتسب هذه النتائج أهمية، نظرا لأن شكل الحيوانات المنوية وقدرتها على الحركة وتركيزها من المؤشرات الأساسية التي يعتمد عليها الأطباء عند تقييم جودة السائل المنوي والقدرة الإنجابية لدى الرجال.

ارتفاع هرمون التستوستيرون بنحو 30%

ولم تقتصر التغيرات التي رصدها الباحثون على مؤشرات السائل المنوي، بل امتدت إلى الهرمونات الجنسية، حيث ارتفع متوسط مستويات هرمون التستوستيرون بنحو 30%، بالتزامن مع انخفاض مستويات هرمون الإستراديول، وهو أحد هرمونات الإستروجين الموجودة لدى الرجال والنساء، وإن كانت نسبته لدى الرجال أقل.

ويرجح الباحثون أن يكون فقدان الوزن وتراجع الدهون الحشوية من العوامل التي ساهمت في هذه التغيرات، خاصة أن بعض الأبحاث تشير إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن قد يرتبط بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال لكن الدراسة لم ترصد علاقة مباشرة بين التغير في مؤشر كتلة الجسم وارتفاع تركيز الحيوانات المنوية، وهو ما يطرح احتمالات أخرى بشأن الآليات التي قد تؤثر بها هذه الأدوية في الخصوبة الذكرية.

هل تؤثر أدوية التخسيس مباشرة في الخصيتين

ومن بين التفسيرات العلمية المحتملة أن يكون لأدوية GLP-1 تأثير مباشر في الخصيتين، حيث أشارت دراسات سابقة إلى وجود مستقبلات لهذه الأدوية على الحيوانات المنوية البشرية.

كما أظهرت تجارب أولية أجريت على الحيوانات أن هذه العقاقير قد تساعد في تقليل الالتهابات والإجهاد التأكسدي داخل الخصيتين، وهما عاملان قد يؤثران في إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون التستوستيرون.

وتشير تفسيرات علمية أخرى إلى أن تحسين حساسية الجسم للإنسولين وتنظيم استهلاك الجلوكوز داخل الخصيتين قد يكونان من المسارات التي تساعد هذه الأدوية من خلالها في دعم إنتاج الحيوانات المنوية.

هل تصبح أدوية GLP-1 علاجا لضعف الخصوبة لدى الرجال

وعلى الرغم من النتائج المشجعة، فإن الباحثين يؤكدون أنه لا يمكن اعتبار أدوية التخسيس المنتمية إلى فئة GLP-1 علاجا مثبتا لمشكلات الخصوبة لدى الرجال حتى الآن.

وتتمثل أبرز القيود في أن الدراسة لم تتضمن مجموعة ضابطة للمقارنة، كما لم تتوافر معلومات كافية عن التاريخ الإنجابي للمشاركين، وهو ما يجعل من الصعب التأكد مما إذا كان التحسن في مؤشرات السائل المنوي قد انعكس بالفعل على فرص الإنجاب.

وفي السياق نفسه، رصدت دراسة صغيرة أجريت في سلوفينيا عام 2025 تحسنا في بعض مؤشرات الخصوبة لدى 13 رجلا يعانون السمنة والسكري من النوع الثاني وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

وأظهرت النتائج تضاعف نسبة الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي بعد تناول دواء سيماغلوتايد، إلى جانب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، إلا أن هذه الدراسة لم تتضمن هي الأخرى مجموعة تلقت دواء وهميا، وهو ما يحد من القدرة على تأكيد أن التحسن يرجع إلى الدواء بشكل مباشر.



وفي ضوء هذه النتائج، يرى الباحثون أن الأدلة العلمية المتاحة لا تزال محدودة، وأن تأثير أدوية GLP-1 في الخصوبة لدى الرجال يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.

وتتطلب معرفة مدى فاعلية هذه العقاقير في تحسين القدرة الإنجابية إجراء تجارب سريرية أكبر، تتضمن مجموعات ضابطة وتتبع أسلوب التعمية المزدوجة واستخدام دواء وهمي، لتحديد ما إذا كان التحسن المسجل في جودة الحيوانات المنوية ومستويات الهرمونات ناتجا عن تأثير مباشر للأدوية، أم أنه يرتبط أساسا بفقدان الوزن وتحسن الصحة الأيضية.