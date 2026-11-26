طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بتغليظ العقوبات على ممارسات القيادة المتهورة والإهمال على الطرق، مؤكدًا أن الحوادث والكوارث لن تتوقف؛ ما دامت الأخطاء نفسها تتكرر، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين يتطلب عقوبات رادعة وحاسمة.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الخميس، أن الحزن على ضحايا الحوادث لن يكون الأخير، لكنه دعا إلى أن تكون هذه الكارثة وغيرها من الحوادث المماثلة نهايةً للإهمال والتصرفات غير المسؤولة على الطرق.

وحذر من أن استمرار السلوكيات الخاطئة يعني تكرار المآسي، مشيرا إلى عدد من الممارسات التي تتسبب في الفوضى المرورية، من بينها أزمات مركبات التوك توك، ودراجات توصيل الطلبات التي يقودها بعض أصحابها بطريقة استعراضية ومتهورة بين السيارات والمارة، دون مراعاة للأرصفة أو الأعمدة أو إشارات المرور، فضلًا عن المركبات التي تتحول إلى قنابل موقوتة تتحرك وسط المواطنين في أوقات الذروة.

تصرفات الشباب الاستعراضية

وانتقد الجندي التصرفات التي يرتكبها بعض الشباب خلال حفلات الزفاف ومسيرات الأفراح، من استعراضات ورقص في الشوارع باستخدام السيارات والدراجات النارية، معتبرًا أن هذه السلوكيات تعرض حياة الناس للخطر، وتستوجب التعامل معها بحزم.

ودعا إلى استغلال ما جرى من حوادث ومآسٍ؛ لفتح نقاش جاد مع المشرعين بشأن تشديد العقوبات على القيادة المتهورة، مطالبًا بأن تكون العقوبات رادعة وحاسمة بما يمنع تكرار هذه التصرفات، مؤكدًا أن من يشعر بأنه بمنأى عن العقاب قد يتمادى في ارتكاب المخالفات.

وشدد على أن الاكتفاء بعقوبات مثل سحب رخصة القيادة أو المنع المؤقت من القيادة لا يحقق الردع الكافي، مطالبًا بالتعامل مع القيادة المتعمدة برعونة واستهتار باعتبارها سلوكًا بالغ الخطورة قد يهدد حياة الآخرين.

وقال إن من يقود سيارته أو دراجته النارية بهذه الطريقة كأنه يحاول القتل، مؤكدًا أن الإنسان مسؤول أمام الله عن تعريض أرواح الناس للموت.

وأكد أن حماية أرواح الأبناء والأحباء تستلزم مواجهة الإهمال المروري بعقوبات قوية تمنع الاستهتار، داعيًا إلى عدم السماح بتكرار المآسي نفسها نتيجة استمرار السلوكيات الخطرة على الطرق.