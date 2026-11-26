أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على منظومة صرف الأسمدة المدعمة؛ تمثل أهمية اقتصادية تتجاوز مجرد تنظيم عمليات التوزيع، باعتبارها ترتبط بصورة مباشرة بتكلفة الإنتاج الزراعي، ومستوى دخل المزارعين، واستقرار أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الأسمدة تمثل أحد المكونات الأساسية في هيكل تكلفة الإنتاج الزراعي، وبالتالي فإن ضمان توافرها للمزارعين بالكميات المطلوبة وفي التوقيت المناسب وبالسعر الرسمي؛ يسهم في الحد من الضغوط التي تواجه المنتج الزراعي، ويمنع انتقال أعباء إضافية إلى تكلفة المحاصيل والمنتجات النهائية.

خفض تكلفة الإنتاج يبدأ من ضبط مدخلات الزراعة

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن التعامل مع ملف الأسمدة يجب أن يكون جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تخفيف تكلفة الإنتاج على الفلاح، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الزراعية، وتحقيق عائد اقتصادي أفضل من الأراضي المزروعة.

وأضاف أن أي خلل في منظومة توزيع الأسمدة أو تسرب الدعم إلى غير مستحقيه ينعكس سلبًا على كفاءة الإنفاق العام، ويحرم المزارع المستحق من ميزة اقتصادية أقرتها الدولة لمساندته، وهو ما يجعل الرقابة الفعلية على الجمعيات الزراعية ضرورة اقتصادية وليست مجرد إجراء إداري.

الدعم الحقيقي هو وصول الأسمدة لمستحقيها دون وسطاء

وأشار سمير إلى أن توجيهات الوزير باستمرار العمل داخل الجمعيات الزراعية حتى الانتهاء من خدمة آخر مزارع، إلى جانب تكثيف الجولات المفاجئة ومراجعة أرصدة الأسمدة، من شأنها تعزيز الانضباط داخل منظومة التوزيع، وتقليل فرص التلاعب أو استغلال احتياجات المزارعين.

وشدد على أهمية الربط الإلكتروني بين عمليات التوريد والتوزيع والصرف من خلال منظومة «كارت الفلاح»، بما يتيح تتبع حركة الأسمدة بصورة أكثر دقة، ويساعد على كشف أي اختلالات في الكميات أو عمليات الصرف، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.

الأمن الغذائي يبدأ من حماية المزارع

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تحقيق الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بزيادة المساحات المنزرعة، وإنما يتطلب أيضًا توفير بيئة اقتصادية مستقرة للمزارع، تضمن حصوله على مستلزمات الإنتاج بصورة منتظمة، وتساعده على اتخاذ قراراته الإنتاجية دون مخاوف من نقص الأسمدة أو ارتفاع تكلفتها.

ولفت إلى أن دعم الفلاح يمثل أحد أوجه الاستثمار في الاقتصاد الوطني، لأن زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل يسهمان في تقليل فجوة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، ورفع قدرة القطاع الزراعي على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

التحول من الرقابة الموسمية إلى المتابعة المستمرة

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه بالتأكيد على ضرورة ألا تقتصر الرقابة على فترات المواسم الزراعية، بل أن تتحول إلى منظومة متابعة مستمرة تعتمد على البيانات الدقيقة والتفتيش الميداني وسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين، بما يضمن كفاءة إدارة الموارد ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد أن نجاح منظومة الأسمدة المدعمة يجب أن يُقاس بمدى انعكاسها الفعلي على تكلفة الإنتاج ودخل المزارع وانتظام توافر المحاصيل، وليس فقط بحجم الكميات التي يتم توزيعها، مشددًا على أن حماية الفلاح هي في جوهرها حماية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.