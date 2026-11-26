وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة والمرور الميداني المكثف لمتابعة انتظام عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال الموسم الشتوي الحالي، وذلك من خلال مديري مديريات الزراعة بكافة محافظات الجمهورية، فضلا عن اللجان المشكلة من الأداة المركزية المديريات.

وشدد «فاروق» على ضرورة التزام جميع مديري الجمعيات الزراعية بالتواجد في مقار عملهم يوميا قبل الساعة الثامنة صباحاً لبدء إجراءات الصرف مبكراً، موجهاً بعدم غلق أبواب الجمعيات أو إنهاء العمل اليومي في حال وجود أي مزارعين راغبين في صرف مقرراتهم السمادية، واستمرار العمل لحين الانتهاء من الصرف لآخر مزارع متواجد داخل الجمعية.

وأكد وزير الزراعة أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الوزارة على التيسير على المزارعين، ومنع التكدس أمام منافذ الصرف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بالأسعار الرسمية المقررة عبر منظومة «كارت الفلاح» الذكية، دون أي معوقات أو تأخير.

وكلف الوزير قيادات الوزارة، ورؤساء القطاعات المعنية، ومديري المديريات بالمحافظات، بتكثيف الجولات المفاجئة على الجمعيات الزراعية لمتابعة أرصدة الأسمدة وحركة التوزيع على أرض الواقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الحاسمة ضد أي مخالفة أو تقاعس في خدمة المزارعين.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه تخصيص رقم «واتس آب» (01000512944) لتلقي شكاوى واستفسارات المزارعين الفورية المتعلقة بتوافر الأسمدة المدعمة ومنظومة «كارت الفلاح»، وذلك من خلال الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بهدف فتح قنوات تواصل مباشرة وسريعة مع المزارعين، والتدخل الفوري لحل أي معوقات تواجه الإنتاج الزراعي على أرض الواقع.