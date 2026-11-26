في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالاستماع المباشر إلى المواطنين والتعامل الجاد مع مطالبهم وشكاواهم، عقد اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، لقاء المواطنين بمقر الوحدة المحلية، بحضور مسئولي الإدارات المختصة، لمناقشة عدد من الطلبات والشكاوى وبحث الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء ما ورد من شكاوى وطلبات لدى إدارة خدمة المواطنين، للوقوف على الموقف التنفيذي لكل موضوع، وتحديد الإجراءات المطلوبة بشأنه، مع توجيه الإدارات المعنية بسرعة الفحص والرد على المواطنين، كل في نطاق اختصاصه، ووفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

وتناول اللقاء عددًا من المطالب المرتبطة بالخدمات والمصالح اليومية للمواطنين، حيث وجّه الدميني بضرورة التعامل مع كل شكوى بصورة مستقلة، ودراسة أسبابها بدقة، والعمل على إزالة أسبابها متى كان ذلك ممكنًا، مع سرعة إنهاء الإجراءات التي لا تتطلب استكمال مستندات أو موافقات من جهات أخرى.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم أن لقاء المواطنين يمثل وسيلة مباشرة للتعرف على احتياجات الأهالي ومتابعة ما يواجهونه من مشكلات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة وعدم الاكتفاء بتلقي الشكاوى، وإنما متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الوصول إلى نتائج واضحة في إطار القانون والإمكانات المتاحة.

كما وجه باستمرار المتابعة مع إدارة خدمة المواطنين بشأن الطلبات التي تمت مناقشتها، وإفادة أصحابها بما تم اتخاذه من إجراءات، بما يضمن وضوح موقف كل طلب وسرعة التعامل مع الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص الوحدة المحلية.

ومن المقرر استمرار عقد لقاء المواطنين بمدينة مرسى علم يوم الأربعاء من كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية، لإتاحة الفرصة أمام الأهالي لعرض مطالبهم ومشكلاتهم بصورة مباشرة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختصة.