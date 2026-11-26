تمكن فيلم "ليلة باظت خالص" من بطولة أحمد مالك من تحقيق إيرادات وصلت الي 2 مليون و746 ألف و645 جنيهًا مصريًا، في أول أيام عرضه، أمس.

تدور أحداث "ليلة باظت خالص" في إطار اجتماعي كوميدي يحمل طابعاً معاصراً، ويناقش بأسلوب خفيف ومبتكر قضايا الشباب وتحديات العصر الرقمي، من خلال مفارقات ساخنة ومواقف غير تقليدية تعد الجمهور بتجربة سينمائية مميزة.



يجمع الفيلم في بطولته أحمد مالك، ميشيل ميلاد، وخالد الصاوي وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور الذي يتولى إخراج الفيلم أيضاً، والمنتج مصطفى الفرماوي. وهو من إنتاج بروديجى فيلم، وماجيك بينز برودكشنز ورشيدي فيلمز.