حرصت الفنانة شمس البارودي على توجيه رسالة إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دعت خلالها إلى الالتزام بالأدعية والأذكار عند الخروج من المنزل وركوب وسائل المواصلات، مؤكدة أهمية الاستغفار والحمد والشكر لله، وذلك في أعقاب حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وشاركت شمس البارودي متابعيها مجموعة من الأدعية، من بينها دعاء الخروج من المنزل: «اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أُذل أو أضل أو أُضل أو أظلم أو أُظلم أو أجهل أو يُجهل عليّ»، كما ذكّرتهم بالدعاء عند ركوب وسائل المواصلات: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون».

ودعت الفنانة متابعيها إلى الاستعانة بالله وترديد دعاء: «اللهم إني في حفظك وأمانك فاحفظني بما تحفظ به عبادك يا رحمن يا رحيم»، إلى جانب استيداع النفس والأهل والأحباب لدى الله، وعدم نسيان الدعاء بالعافية من موت الفجأة ومصارع السوء.

كما شددت شمس البارودي على أهمية المداومة على الاستغفار والحمد والشكر، مستشهدة بقول الله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، واختتمت رسالتها بالدعاء للمتوفين بالرحمة، وللمرضى بالشفاء، وللمبتلين بالعافية، سائلة الله أن يدخل ضحايا حريق الوراق الجنة بغير حساب.

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.