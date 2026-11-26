تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، ومنتسبو المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، والعاملون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث الحريق الذي شهدته منطقة الوراق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يمنّ الله عليهم بموفور الصحة والعافية.

كان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الثقافة، وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفى قصر العيني، ومستشفيات جامعة عين شمس، بالإضافة إلى مستشفى سعاد كفافي الجامعي ومستشفى نيو جيزة الجامعي؛ لضمان الجاهزية الطبية للتعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد الوزير ضرورة انتظام العمل بأقسام الطوارئ والاستقبال، وتوافر الأطقم الطبية من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما وجّه الوزير المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بمتابعة جاهزية المستشفيات، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والإمكانات اللازمة، ومتابعة تنفيذ إجراءات الاستعداد للتعامل الفوري مع أية حالات تستدعي التدخل الطبي العاجل.