تنطلق امتحانات شهر نوفمبر 2026 رسميا بجميع المدارس الأسبوع المقبل ، وأعلنت الصفحات الرسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس جداول امتحانات شهر نوفمبر 2026 جميع الصفوف.

جدول امتحانات شهر نوفمبر

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون جدول امتحانات شهر نوفمبر 2026 في جميع المدارس خلال الفترة من 29 نوفمبر 2026 لـ 3 ديسمبر 2026 ، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027

وفي هذا الإطار ، أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2026 الأسبوع القادم ، حسب الجداول المعلنة في كل محافظة

وأكدت المدارس للطلاب على التنبيهات التالية :

- امتحانات شهر نوفمبر 2026 لن تخرج عن كتب التقييمات والكتاب المدرسي

- لن تؤثر امتحانات شهر نوفمبر 2026 على سير اليوم الدراسي

-لن يتم إعادة امتحانات شهر نوفمبر 2026 للطالب الغائب إلا بعذر مقبول من التأمين الصحي

-يتم طباعة 3 نماذج لكل مادة في امتحانات شهر نوفمبر 2026

وكانت قد أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن امتحانات شهر نوفمبر ستعقد أثناء اليوم الدراسي، مع استمرار انتظام الحصص الدراسية، بما يحقق التوازن بين تنفيذ التقييمات الشهرية واستكمال شرح المقررات الدراسية وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

وأضافت أن المديرية تحرص على تنظيم أعمال التقييم بصورة تضمن متابعة المستوى الحقيقي للتحصيل الدراسي للطلاب، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه .. عقد ياسـر عمـاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً مع موجهي عموم المواد الدراسية بالمديرية، لمتابعة آخر الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بامتحانات شهر نوفمبر الجاري، والوقوف على جاهزية المدارس واللجان لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بسلاسة وهدوء.

وخلال الاجتماع، طمأن وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأن امتحانات شهر نوفمبر لن تخرج عن إطار التقييمات الأسبوعية التي أداها الطلاب بانتظام خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس حرص المديرية على قياس نواتج التعلم الحقيقية وتدريب الطلاب على أنماط الأسئلة دون مفاجآت أو تعقيد.

ووجه "عمــاره" موجهي العموم بضرورة العمل الدقيق على إيضاح ورق الأسئلة وتنسيقها بصورة جيدة ومريحة للعين، مع الالتزام بأن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة الصياغة، وتراعي الفروق الفردية ومستوى الطالب المتوسط، بما يتيح لكل طالب إظهار ما حصّله من معارف ومهارات وفق المعايير التربوية السليمة.

كما شدد "وكيل الوزارة" على أهمية الالتزام الكامل بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن المتابعة الميدانية المستمرة ستكون حاضرة لضمان تحصيل كافة المعايير الفنية والإدارية داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب الذي يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء منضبطة وآمنة.