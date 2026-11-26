دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، القيادة الروسية إلى ضبط النفس وتجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها توسيع رقعة الحرب الدائرة في أوكرانيا أو جرّ أطراف إقليمية ودولية جديدة إلى دائرة الصراع.

تحذيرات من التصعيد الميداني

وجاءت هذه الدعوة المشتركة في أعقاب مشاورات رفيعة المستوى تناولت تطورات المشهد العسكري والميداني في شرق أوروبا، حيث شدد الجانبان على أن أي تصعيد إضافي أو استهداف للبنية التحتية الحيوية خارج نطاق العمليات التقليدية سيؤدي إلى تداعيات أمنية واقتصادية خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد مسؤولو الحلف والجانب الأمريكي على أهمية الإبقاء على قنوات الردع مفتوحة، مع التشديد على ضرورة احتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مواجهة أوسع نطاقاً يصعب التحكم في مساراتها.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية والأمنية في ظل تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة واستخدام أسلحة متطورة بعيدة المدى ما أثار مخاوف متزايدة لدى العواصم الغربية من خروج الصراع عن السيطرة، ودفع قادة "الناتو" وواشنطن إلى تكثيف اتصالاتهم لوضع خطوط حمراء واضحة تحول دون تمدد النزاع.