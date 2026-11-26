كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الدائري، موضحًا أن بعض الحالات التي تعرضت للاختناق فقط من المتوقع خروجها من المستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تلقي الرعاية الطبية والاطمئنان على استقرار حالتها.

عدد المصابين في الحادث

وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد المصابين في الحادث يتراوح بين 16 و17 حالة، مشيرًا إلى أن من بينهم حالات تعاني حروقًا بنسب متفاوتة، إلى جانب مصابين تعرضوا للاختناق.

وأضاف أن هناك حالتين تعانيان الاختناق فقط، ومن المتوقع خروج بعض المصابين خلال ساعات، بينما لا تزال 4 حالات في المرحلة الحرجة نتيجة خطورة الإصابات التي تعرضت لها.

وأشار عبد الغفار إلى أن الفرق الطبية تتابع المصابين وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة الإصابة، مع توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الجراحية اللازمة، فضلًا عن توفير وحدات الدم للحالات التي تستدعي نقل الدم.

سرعة استجابة سيارات الإسعاف

وأكد أن سرعة استجابة سيارات الإسعاف والفرق الطبية، والتنسيق بشأن توزيع المصابين على المستشفيات، وتوفير الاحتياجات العلاجية بصورة عاجلة، جاءت نتيجة استعدادات وتدريبات مستمرة للمنظومة الصحية على التعامل مع الحوادث الكبرى وحالات الطوارئ.

وشدد وزير الصحة على أن المستشفيات المصرية تمتلك الإمكانات الطبية والبشرية اللازمة للتعامل مع مصابي الحادث، مؤكدًا عدم حاجة مصر إلى مساعدات طبية خارجية في الوقت الحالي، في ظل توافر القدرات والإمكانات المطلوبة لتقديم الرعاية الصحية للمصابين.