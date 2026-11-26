تعد الكابوريا من المأكولات البحرية التي تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المميز، فهي توفر البروتين وعددًا من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، كما تحتوي على أحماض دهنية من نوع أوميجا 3، ما يجعلها خيارًا غذائيًا يمكن إدخاله ضمن نظام متوازن عند تناولها بطريقة صحية.

الكابوريا مصدر جيد للبروتين..

يساعد البروتين الموجود في لحم الكابوريا على بناء أنسجة الجسم وإصلاحها، كما يساهم في الحفاظ على العضلات ودعم وظائف الجسم المختلفة.

ووفقا لموقع Seafish أن 100 جرام من لحم الكابوريا البني المطهو تحتوي على نحو 18.8 جرام من البروتين، مع اختلاف القيم الغذائية حسب نوع الكابوريا والجزء المستخدم وطريقة التحضير.

تحتوي على أوميجا 3

توفر الكابوريا أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومنها EPA وDHA، وهي دهون تدخل ضمن مكونات الأغذية المرتبطة بدعم صحة القلب ووظائف الجسم الطبيعية.

فيتامين B12 لدعم الأعصاب والدم

من العناصر الغذائية الموجودة في الكابوريا فيتامين B12، الذي يحتاجه الجسم لتكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على الوظائف الطبيعية للجهاز العصبي.

كما تحتوي على معادن مثل الزنك والسيلينيوم والنحاس، وهي عناصر تشارك في وظائف حيوية متعددة، من بينها عمل الجهاز المناعي والعمليات المرتبطة بالتمثيل الغذائي.

هل الكابوريا مناسبة لمن يتبعون نظامًا غذائيًا؟

يمكن أن تكون الكابوريا المطهية بطريقة بسيطة خيارًا مناسبًا ضمن نظام غذائي متوازن، خاصة أنها توفر البروتين ولا تحتوي على كربوهيدرات تُذكر في صورتها الطبيعية. لكن طريقة الطهي والإضافات مهمة؛ فالقلي والصلصات الغنية بالدهون والملح قد ترفع السعرات والصوديوم في الوجبة.

محاذير تناول الكابوريا

الكابوريا من القشريات التي قد تسبب حساسية شديدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية المأكولات البحرية، كما يُفضل الانتباه إلى كمية الملح في المنتجات المعلبة أو المطهية الجاهزة.

ويجب طهي الكابوريا جيدًا وحفظها بطريقة آمنة، مع شراء المنتجات من مصادر موثوقة، كما أن تناولها باعتدال يساعد على تنويع مصادر البروتين دون الاعتماد على نوع واحد من الطعام.