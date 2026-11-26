نفى حزب الله اللبناني أي ارتباط له بالمخطط الأمني الذي كشفت عنه السلطات الأردنية، والمتعلق بمشروع استثماري في مدينة العقبة، رافضا الاتهامات التي وردت في القضية بشأن تورطه في أنشطة أمنية غير مشروعة، شملت مزاعم عن التمويل والتكليفات والاتصالات داخل الأراضي الأردنية.

وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان صدر الأربعاء، إن الحزب لا تربطه أي صلة بالقضية أو بالأفعال والأنشطة المنسوبة إليه، مؤكدة رفضه لما وصفه بالادعاءات الباطلة التي لا تستند إلى أساس من الصحة.

ودعا البيان السلطات الأردنية إلى عدم الانجرار وراء ما اعتبره حملات ممنهجة تستهدف تشويه صورة الحزب ومواقفه، وتصويره باعتباره يسعى إلى تهديد أمن الدول العربية واستقرارها. كما أكد أن هذه الاتهامات لن تغير صورته لدى الشعوب العربية، مشددا على استمرار دعمه للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، وموقفه المناهض لإسرائيل.

وجاء موقف الحزب عقب تطور قضائي بارز في القضية، إذ أفادت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، بأن محكمة التمييز أيدت بالإجماع حكما صادرا عن محكمة أمن الدولة، يقضي بمعاقبة ياسر مرجي، الحامل للجنسيتين اللبنانية والفرنسية، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ست سنوات.

وبحسب حيثيات الحكم، استخدم المتهم مشروعا استثماريا لإنشاء ناد وأكاديمية للفروسية في مدينة العقبة غطاء لأنشطة قالت المحكمة إنها مرتبطة بمخطط أمني منسوب إلى حزب الله، مشيرة إلى أن التمويل المخصص للمشروع بلغ نحو 430 ألف دولار.

وكانت المخابرات العامة الأردنية قد أحبطت المخطط وألقت القبض على المتهم في يونيو 2025، قبل اكتمال تنفيذه، وفقا للتقارير المنشورة بشأن القضية.

وفي سياق متصل، سارعت إدارة نادي العقبة للفروسية الحالي إلى توضيح موقفها، نافية وجود أي علاقة لها بالقضية أو بالأطراف المتورطة فيها، ومؤكدة أن الوقائع تتعلق بمشروع سابق، بينما يعمل النادي حاليا بملكية وإدارة أردنية، ويحمل التراخيص الرسمية اللازمة.