تتصاعد مؤشرات الاستعداد العسكري في بريطانيا مع تحركات جديدة لوزارة الدفاع تهدف إلى تعزيز جاهزية القوات المسلحة تحسبًا لاحتمالات اندلاع مواجهة عسكرية واسعة، في خطوة تشمل الاستعانة بالمحاربين القدامى وإعادة تفعيل قوات الاحتياط الاستراتيجي، وسط تنامي المخاوف الأمنية الأوروبية من التهديدات الروسية واحتمالات اتساع نطاق الصراع في القارة.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، من بينها صحيفة «تليجراف»، عن خطط لإجراء تدريبات واسعة لاختبار قدرة الجيش البريطاني على استدعاء العسكريين السابقين وإعادتهم إلى الخدمة عند الضرورة، ضمن استراتيجية تستهدف رفع مستوى الاستعداد الوطني لمواجهة أي طارئ عسكري.

وتتضمن الخطة اختبار إجراءات استدعاء أفراد الاحتياط، وتجهيزهم بالمعدات اللازمة، وتحديد الأدوار التي يمكنهم القيام بها في حالة نشوب حرب أو وقوع أزمة أمنية كبرى.

قوة احتياط تضم نحو 95 ألف عسكري سابق

وتضم قوة الاحتياط الاستراتيجي البريطانية نحو 95 ألفًا من العسكريين السابقين، الذين يمكن الاستعانة بخبراتهم في الظروف الاستثنائية. وكانت وزيرة القوات المسلحة البريطانية، لويز ساندر جونز، قد كشفت في سبتمبر الماضي عن التخطيط لإجراء تدريب عسكري كبير خلال عام 2027، لاختبار قدرة وزارة الدفاع على استدعاء هؤلاء الأفراد وإعادتهم إلى الزي العسكري وتجهيزهم بالمعدات اللازمة.

وأوضحت الوزيرة أن التدريب سيختبر مختلف الإجراءات المرتبطة بتفعيل قوة الاحتياط، بما في ذلك استدعاء الأفراد وتوظيف قدراتهم العسكرية، في إطار تحرك وصفته بأنه على نطاق لم تشهده بريطانيا منذ فترة طويلة.

رسائل استدعاء

وفي تطور جديد، أفادت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس 26 نوفمبر، بأن وزارة الدفاع البريطانية وجهت رسائل إلى نحو 100 ألف من العسكريين السابقين، طالبتهم بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وتقديم معلومات عن وظائفهم المدنية ومهاراتهم الحالية.

وتتضمن الرسائل إتاحة الفرصة للراغبين للمشاركة في تدريبات ومناورات عسكرية، بما يساعد السلطات على تحديد الإمكانات البشرية المتاحة والاستفادة منها في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه التحركات في إطار تعزيز ما يعرف بـ«الاحتياط الاستراتيجي»، الذي يتيح لبريطانيا الاستعانة بأفراد سبق لهم الخدمة العسكرية عند توافر ظروف استثنائية تستدعي ذلك.

تعديلات قانونية لتوسيع صلاحيات الاستدعاء

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت في يناير 2026 عن إجراءات تشريعية لتوسيع قاعدة العسكريين السابقين الذين يمكن استدعاؤهم، من خلال رفع الحد الأقصى لسن الاستدعاء من 55 إلى 65 عامًا، وتوسيع الحالات التي تسمح بإعادة العسكريين إلى الخدمة لتشمل الاستعدادات المرتبطة بالحرب، بدلًا من اقتصارها على حالات الخطر الوطني أو الطوارئ الكبرى أو التعرض لهجوم.

وتستهدف هذه التعديلات منح المؤسسة العسكرية مرونة أكبر في تعبئة الخبرات البشرية والاستفادة منها خلال الأزمات، بما يتماشى مع مراجعة استراتيجية الدفاع البريطانية والتحديات الأمنية المتزايدة.

وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والدول الغربية، وتزايد التحذيرات من احتمالات توسع المواجهة العسكرية في أوروبا.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لا تعني إعلان التعبئة العامة أو إعادة المحاربين القدامى إلى الخدمة بصورة فورية، كما لا تعني فرض التجنيد الإجباري على المدنيين، وإنما تستهدف اختبار وتعزيز قدرة بريطانيا على تعبئة قوات الاحتياط عند الضرورة