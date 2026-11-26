تعد شاورما الفراخ من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وتتبيلة تجمع بين الزبادي والثوم والليمون والتوابل، للحصول على قطع دجاج طرية وغنية بالنكهة، ثم تقديمها داخل الخبز مع صوص الثومية والمخلل.

المكونات

كيلو أفخاذ دجاج مخلية من العظم والجلد.

نصف كوب زبادي.

عصير ليمونة.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

للتقديم:

خبز شامي أو خبز عربي.

ثومية.

شرائح بصل.

مخلل خيار.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

قطعي الدجاج إلى شرائح متوسطة الحجم.

في وعاء عميق، اخلطي الزبادي وعصير الليمون وزيت الزيتون والخل والثوم.

أضيفي الكمون والكزبرة والبابريكا والقرفة والكركم والملح والفلفل، وقلبي المكونات حتى تتجانس.

ضعي شرائح الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيدًا حتى تغطيها بالكامل.

غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أقوى.

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى مرتفعة، ثم أضيفي الدجاج على دفعات حتى لا تتكدس القطع.

قلبي الدجاج حتى ينضج تمامًا ويكتسب لونًا ذهبيًا، مع التأكد من وصوله إلى درجة النضج الآمنة.

ارفعي الشاورما من على النار واتركيها ترتاح قليلًا قبل تقديمها.

طريقة تجهيز سندويتش الشاورما..

افردي طبقة من الثومية داخل الخبز، ثم أضيفي كمية مناسبة من شاورما الفراخ، وشرائح البصل والمخلل والبقدونس. لفي الخبز جيدًا، ثم حمري السندويتش في مقلاة ساخنة حتى يصبح مقرمشًا من الخارج.

سر نجاح شاورما الفراخ..

استخدام أفخاذ الدجاج المخلية يساعد في الحصول على قطع أكثر طراوة.

ترك الدجاج في التتبيلة فترة كافية يمنحه نكهة أعمق.

طهي الدجاج على دفعات يساعد على تحميره بدلًا من خروج السوائل وتعرضه للسلق.

عدم الإفراط في طهي الدجاج يحافظ على طراوته.

المصدر هيلثى لاين