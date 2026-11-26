أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تعازي ومواساة مملكة البحرين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.



وأكدت السفيرة فوزية زينل، في تصريح صحفي، تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في هذا المصاب الأليم، مشيرةً إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وتاريخية راسخة يتجلى في أصدق معانيه في أوقات المحن، من خلال مشاعر التآزر والتعاطف والتضامن بين الشعبين الشقيقين.



وتقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

البحرين تتضامن مع مصر

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، إثر حادث الحريق الأليم الذي اندلع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.



وعبّرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين وصادق مواساتها إلى حكومة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.

تفاصيل حادث الوراق



شهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026، حادث حريق كبير أعلى الطريق الدائري، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.