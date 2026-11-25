أكدت الحكومة العراقية أن الدستور يمثل الضامن الأساسي لوحدة العراق وحماية حقوق جميع أبناء الشعب، مشددة على التزامها بالعمل في إطار الصلاحيات الدستورية والمسؤوليات القانونية للدولة، في ظل تصاعد الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن إدارة المنافذ الحدودية والثروة النفطية.

ونفت الحكومة العراقية صحة الأنباء المتداولة بشأن تحرك قطعات من الجيش باتجاه إقليم كردستان، مؤكدة أن الإجراءات التي تتخذها بغداد لا تستهدف الإقليم أو سكانه، وإنما تأتي في إطار حماية سيادة البلاد وصون مؤسساتها وثرواتها الوطنية.

وشددت الحكومة على أن حماية الثروة النفطية تمثل جزءا من المسؤوليات القانونية والدستورية لرئيس مجلس الوزراء، باعتبار النفط والغاز ملكا لجميع العراقيين، وأن إدارة الموارد الوطنية يجب أن تخضع للأطر القانونية التي تكفل حقوق جميع المحافظات والأقاليم.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر متصاعد بين بغداد وأربيل، عقب قرارات أصدرها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تقضي بإخضاع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان لإشراف السلطات الاتحادية، وتولي الحكومة إدارة عدد من الحقول النفطية في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، إلى جانب تنظيم عمليات تصدير النفط عبر وزارة النفط الاتحادية، وذلك على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات تهريب النفط.

اعتراض حكومة اقليم كردستان

وفي المقابل، اعترضت حكومة إقليم كردستان على هذه الإجراءات، واعتبرتها مساسا بالصلاحيات الدستورية للإقليم، مطالبة بالالتزام بمبدأ الشراكة الاتحادية وتسوية الخلافات عبر الحوار والتفاوض، وفقا للدستور العراقي.

وفي تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قرارا يؤكد صلاحية الحكومة المركزية في نشر القوات الاتحادية على الحدود الدولية، بما فيها المناطق الواقعة ضمن إدارة إقليم كردستان، والإشراف على المنافذ الحدودية والعمليات المتعلقة بالنفط والغاز، وهو ما منح تحركات بغداد سندا قضائيا في مواجهة اعتراضات أربيل.

خلافات مزمنة

وتعكس هذه التطورات تجدد الخلافات المزمنة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن تقاسم السلطات وإدارة الموارد الطبيعية والإيرادات النفطية

يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه بغداد أن هدفها تعزيز سيادة الدولة ومنع التهريب وضمان التوزيع العادل للثروات، بينما تتمسك أربيل بالحفاظ على نظام الحكم الاتحادي والصلاحيات التي كفلها الدستور للإقليم.