أشادت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بجهود قوات الأمن الداخلي السورية في إحباط عمليات تهريب أسلحة منسوبة إلى الحرس الثوري الإيراني، كانت في طريقها إلى لبنان، معتبرة أن هذه العمليات تمثل خطوة لدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

تهريب الأسلحة والمخدرات

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يهنئ الشركاء السوريين على نجاحاتهم الأخيرة في التصدي لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، مشيرا إلى أن قوات الأمن الداخلي السورية تمكنت من ضبط أسلحة جرى تهريبها من الحرس الثوري الإيراني، كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية.

وأضاف كوبر، في بيان نشرته القيادة المركزية الأمريكية، أن إدارة مكافحة المخدرات السورية ضبطت بدورها كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون عند الحدود، في إطار عمليات أمنية استهدفت شبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد المخدرة.

دعم إقامة سوريا

وأكد قائد «سنتكوم» أن هذه الجهود تسهم في دعم إقامة سوريا مستقرة وموحدة وتنعم بالسلام، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليميين، في إشارة إلى أهمية التعاون الأمني بين واشنطن ودمشق لمواجهة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود.

وجاءت الإشادة الأمريكية بعد عمليات أمنية نفذتها أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي السورية خلال نوفمبر الجاري، أسفرت عن إحباط محاولات لتهريب شحنات أسلحة إلى لبنان، والقبض على عدد من المشتبه بهم، مع استمرار التحقيقات لكشف امتدادات شبكات التهريب والجهات المتورطة فيها.

شحنة أسلحة متنوعة

وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» قد أفادت في 22 نوفمبر الجاري بأن مديرية الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، ضبطت شحنة أسلحة متنوعة معدة للتهريب إلى لبنان خلال عملية أمنية في ريف دمشق، وألقت القبض على مشتبه به، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد بقية المتورطين، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء – سانا.

وفي تطور متصل، أعلن الجيش اللبناني ضبط نحو 264 كيلوجراما من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، بينها 203 كيلوجرامات من مادة «C4» و61 كيلوجراما من مادة «TNT»، في منطقة الدورة بمشاريع القاع شمالي البقاع، وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم، موضحا أن الشحنة جرى تهريبها من الأراضي السورية.



وتكتسب هذه العمليات أهمية في ظل التغيرات الأمنية التي تشهدها الحدود السورية اللبنانية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، والمساعي السورية لمنع استخدام أراضي البلاد ممرا لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دول الجوار، وسط تحركات أمريكية لتعزيز التعاون الأمني مع السلطات السورية الجديدة.